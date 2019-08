O mundo da maternidade e as novidades que ele traz, vividas desde o momento da gestação, são surpreendentes, principalmente para casais que estão iniciando a formação de uma família. Claro que muitas dúvidas são geradas e é para essas situações que é indicada a consultoria de uma baby planner. Mas você sabe o que essa profissional faz? Para conhecer um pouco desse serviço, conversamos com Elaine Gouvêa, personal organizer especialista em baby planner, certificada nacional e internacionalmente. Confira.

Organização para gestantes

A gestação é um momento de grandes transformações físicas e emocionais, trazendo muitos medos e insegurança. “Muitas mulheres têm receio de não conseguir dar conta de tantas tarefas que surgem. Assim, a organização da gestação, traz segurança e tranquilidade à medida que os compromissos vão sendo realizados nos prazos pré-determinados. Através de um cronograma, elencamos as prioridades e tudo acontece naturalmente, sem acúmulo de atividades, sem estresse e controlando a ansiedade que surge nesse período”, explica.

Conforme a profissional, a organização da gestação é preparar a futura mamãe para receber o bebê, organizando desde a rotina pessoal até a rotina da casa. “Pensamos nas necessidades e desejos, tudo isso com o objetivo de trazer saúde para as futuras mamães e qualidade de vida para toda a família, minimizando os desencontros do dia a dia.”

Modismo?

Para Elaine, o serviço de baby planner não deve ser algo visto como modismo, já que com o ritmo de vida que as pessoas têm atualmente, a organização é fundamental. “Quando pensamos em uma gestante, a necessidade é ainda maior. A mulher tem que se preparar para mudar totalmente sua vida, começando com todos os sintomas normais da gestação, a questão do parto, amamentação, sem contar que, a partir do nascimento, terá uma vida que dependerá dela. Tudo isso sem pensar nos preparativos físicos, como quarto, móveis, enxoval, eventos. E hoje, a maioria das mulheres é atuante no mercado de trabalho, o que faz com que tenham menos tempo para os preparativos.”

Ajuda

A consultoria da profissional focada em baby planner auxilia na preparação da mulher para cada fase, além da elaboração do cronograma personalizado, preparado de acordo com a necessidade de cada cliente. Nesse acompanhamento são definidas as tarefas necessárias para o dia a dia, como comunicar a empresa sobre a gestação, verificar se a mamãe terá direito ao parto através do plano de saúde, definir o tipo de quarto para o bebê, comprar enxoval, mala da maternidade, preparar os eventos tradicionais, organização da rotina no pós-parto, organização da casa etc. “Com os assuntos em pauta, fica muito mais fácil a gestante tomar a decisão. Muitas mulheres compram itens em excesso e deixam de comprar itens importantes por falta de conhecimento. Com uma especialista, há a economia de tempo e dinheiro”, diz.

Ainda de acordo com a profissional, esse tipo de serviço deve ser contratado sempre que uma gestante desejar ter mais tranquilidade para gerar o bebê e desejar se preparar com calma. “O cronograma é personalizado, elaborado com as soluções para cada gestante, com tudo o que ela precisa fazer, para chegar ao final da gestação com tudo pronto. A organização pode durar o tempo da gestação ou pode ir até o pós-parto. Porém, como essa profissão ainda não é muito conhecida no Brasil, muitas pessoas só contratam os serviços de organização do quarto do bebê, mala da maternidade e organização da casa.”

Adoção

A organização para gestante também pode ser contratada por casais que estão adotando uma criança. A consultoria pode ser iniciada com a preparação da casa para chegada do bebê ou criança, compra do enxoval, itens necessários para a alimentação até a organização da nova rotina da família.

A especialista em baby planner também pode atuar em instituições como escolas. “A organização deve estar presente também na rotina dos berçários, já que muitos bebês ficam mais nesses ambientes do que na própria casa. Nesse aspecto, falamos de tempo, espaço e da organização do educador para os cuidados com o bebê, já que ele será o adulto modelo para a criança. Uma instituição infantil com espaços e rotinas organizadas garante o desenvolvimento do bebê e a tranquilidade da mamãe”, finaliza.

Atividades exercidas pela baby planner

- Cronograma da gestação: um planejamento mês a mês com tudo que precisa fazer para se organizar para a chegada do bebê;

- Lista de enxoval: uma lista personalizada com todos os itens necessários para a montagem de um enxoval;

- Organização e planejamento do chá de revelação/bebê: roteiro passo a passo para a preparação da festa;

- Personal shopping: compra de enxoval acompanhada ou assessoria para compras;

- Planejamento do quarto: dicas e recomendações para o que quarto do bebê fique como os pais desejam;

- Organização do quartinho do bebê e da casa para se adaptar ao novo membro da família;

- Consultoria pós-parto;

- Consultoria de segurança interna da casa.