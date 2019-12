O ano de 2019 já está quase no finzinho e, como sempre, está aberta a temporada para listar as resoluções. Talvez, olhando para trás, pode ser que você tenha a sensação de que não concluiu as metas estabelecidas na última virada. Mas e hoje: você já se programou para 2020? O que pretende fazer, melhorar e experimentar nos novos 366 dias (sim, 2020 é ano bissexto!)?

É inegável que o sentimento é sempre de renovação e início de um novo ciclo e, por isso, muitos objetivos são traçados. Contudo, não basta apenas planejar. É preciso criar um plano de ação com data limite de execução. Isso porque, de acordo com uma pesquisa divulgada pela revista Inc., cerca de 60% das pessoas estabelecem metas para o próximo ano. No entanto, apenas 8% conseguem alcançá-las.

Para Jacques Giraud, venezuelano considerado um dos principais nomes mundiais da metodologia Insight - que prevê direcionar o olhar para dentro de si a fim de explorar suas capacidades –, a maior dificuldade está em arregaçar as mangas e persistir nos objetivos. A solução pode estar na forma como é feito o planejamento. Do mesmo jeito que as empresas montam suas estratégias de negócios, nós também podemos planejar a curto, médio e longo prazos. “Coloque uma meta com tempo definido e se programe para alcançá-la no tempo previsto. Se houver foco e comprometimento, ela será atingida. Mas a procrastinação é o grande empecilho para o cumprimento dessas resoluções. Felizmente, é um comportamento que pode ser mudado”, comenta.

Conforme o especialista, a chave para haver transformação é trabalhar a resiliência, isso é, a arte de transformar crises em oportunidades. “Esse termo se refere à qualidade de quem insiste até alcançar o objetivo almejado e jamais desiste. Que tal fazer um plano por escrito com os objetivos a serem cumpridos, divididos em etapas? Isso aumenta a chance de sucesso. Planejar é identificar eventos futuros e trazê-los para o presente, transformando sonhos em objetivos que se tornam realidade.”

Ação

Uma coisa é certa: não é possível ocorrer mudança quando se vive na inércia. Por isso, a palavra-chave para conquistar novas metas é agir. “A solução é se mover fisicamente ou tentar algo completamente fora da rotina para que o corpo sinta a nova energia chegando. É preciso reagir às mudanças com entusiasmo”, completa.

Assim como no corpo, a transformação precisa ser sentida na mente também e, para estimular o comprometimento com as resoluções de um ano-novo, Giraud sugere a adoção de pensamentos alinhados ao resultado que se pretende alcançar. “É preciso, portanto, assumir a responsabilidade da própria consciência e deixar o apego pelo passado no intuito de criar uma nova realidade.”

Planejando as resoluções

Comprar um carro novo, trocar de emprego e conhecer alguém especial são algumas metas comumente estabelecidas e que têm um ponto em comum: todas dependem de fatores externos, como dinheiro, abertura de vagas e reciprocidade. São metas não oponentes, pouco passíveis de serem realizadas porque independem da sua intenção.

“Você tem de criar uma meta que tenha a ver com a sua própria experiência de vida. Melhor que listar vários objetivos para cumprir em 2020, é preferível começar o ano determinando três resoluções que estejam relacionadas a você mesmo e, à medida que forem cumpridas, pensar em novas”, aconselha o especialista Jacques Giraud.

A motivação diária é fundamental para manter o foco nas metas e alcançá-las na medida do possível, o que permite a abertura para novos propósitos. “Crie metas específicas e bem delimitadas. Determine um prazo fixo para cumprir as intenções. Programe a mente para agir como se já tivesse alcançado o objetivo e inclua na rotina tarefas relacionadas às metas prioritárias para manter a motivação. Observe o caminho trilhado por quem já chegou onde você deseja chegar e, por fim, tire pelo menos um dia a cada mês ou bimestre para avaliar o andamento das resoluções. Esse é o segredo para um ano-novo exitoso”, arremata.

No papel

O mapa mental é conhecido como um meio de aumentar a produtividade e foi difundido pelo inglês Tony Buzan, que pesquisa o funcionamento do cérebro há mais de 40 anos. Para colocar a técnica em prática, você vai precisar de um papel branco, canetas e lápis de cores diferentes e muita imaginação. Buzan criou sete passos:

1. Comece pelo centro da página.

2. Use uma imagem para explicar a ideia central. Segundo Buzan, a imagem é interessante porque ajuda a manter foco e concentração e, claro, vale por mil palavras.

3. Use cores diferentes.

4. Crie subtítulos relacionados à ideia principal, que podem ser as tarefas necessárias para concretizar o projeto, e vá conectando-os.

5. Use curvas em vez de linhas retas para conectar esses ramos.

6. Use uma palavra por linha.

7. Aposte em imagens ao longo da página. Quanto mais ilustrativo for o seu mapa mental, melhor!

Cuidado emocional

Para a maioria das pessoas, a proximidade das festas de fim de ano é sinônimo de alegria. Já para outros, a época é marcada por tristeza e frustração. Mas por que as sensações costumam variar tanto de pessoa para a pessoa? Segundo o psicólogo cognitivo comportamental Emerson Viana, existem diversos fatores para isso e o principal é que as pessoas costumam ficar mais sensíveis e pensativas nessa época.

“Muitas vezes, essas lembranças são acompanhadas de frustrações ou pela sensação de que mais um ano está se acabando e não foi possível cumprir metas. É preciso avaliar o que deu certo e o que não deu de maneira imparcial, buscando entender o porquê de cada uma dessas resoluções e pontuar o que se pode fazer para ajustar a rota para o ano seguinte”, explica.

A dica para evitar a frustração é estipular metas que são possíveis de serem realizadas. “Muitas pessoas chegam ao meu consultório frustradas com elas mesmas por não terem alcançado os planos que traçaram no último dia do ano, mas, quando começamos a terapia, fica evidente que isso não seria possível. Uma pessoa extremamente sedentária jamais conseguirá tornar-se um atleta se não houver preparo e acompanhamento médico, por exemplo. Assim como não será possível realizar aquela tão sonhada viagem se a pessoa não estiver disposta a economizar e abrir mão de algumas coisas, evidencia Emerson Viana.

Para o psicólogo, muitos desses objetivos só são possíveis com dedicação e cuidado emocional. “É importante conhecer a motivação para cada um desses sonhos e buscar entender o que eles significam. O autoconhecimento ainda é o principal fator para um ano leve e feliz.”