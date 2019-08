Frases filosóficas, como “a necessidade é a mãe da invenção”, ou ditos populares, como “a necessidade faz o sapo pular”, resumem bem o espírito dos novos aplicativos para smartphones e tablets. No mundo dos aplicativos, essas duas frases se confirmam bem. Foi uma necessidade pessoal que levou Priscila Carelli, empreendedora goiana, a criar o app Keep Closet. “Não tinha nada para vestir ou, pelo menos, eu pensava assim. Fiquei imaginando como solucionar esse problema e tive a ideia de catalogar e organizar as peças do meu guarda-roupa de uma forma virtual. Assim surgiu o Keep Closet, para solucionar o constante sentimento de não termos nada para vestir, apesar de um armário recheado de roupas. Após estudos, organizei o aplicativo para podermos explorar melhor todas as nossas roupas, montar nossos próprios looks e passar a comprar de forma consciente, obtendo um guarda-roupas funcional e virtualmente acessível.”

Segundo Priscila, antes de criar o próprio aplicativo, ela costumava usar a rede social Pinterest. “É ali que me inspiro para montar meus próprios looks. Mas eu sentia falta de algum app que me ajudasse a organizar o meu guarda-roupa. Dessa necessidade, montei as funcionalidades do Keep Closet, que é extremamente fácil e intuitivo de mexer. Possui apenas o necessário para realmente facilitar o dia a dia. Lancei em maio deste ano e a ferramenta já está entre os tops charts da App Store. Caiu no gosto de blogueiras famosas, como Kamila Branquinho, Brenda Queiroz e Taynara Araújo”, conta.

O aplicativo virtualiza as roupas do usuário, salva os looks e inspirações por categorias, monta bagagens, programa o que vestir em um calendário e oferece estatísticas sobre o guarda-roupa, como porcentagem de cores e peças mais e menos usadas. Disponível para smartphones e tablets da Apple, tem uma taxa única de R$ 14,90, ou seja, é sem mensalidade. O lançamento do aplicativo para o sistema Android está previsto para setembro. “Além do Keep Closet, outros aplicativos que acho essenciais para o mundo da moda são o Pinterest, para inspirações de looks, o Color Wheel, para aprender a combinar cores, e o Like to Know It, para comparar inspirações de blogueiras, indica Priscila.



Ainda sobre moda

Cada dia mais conectado à internet e com toda a praticidade que os aplicativos oferecem, o universo fashion aderiu para valer às facilidades dos aplicativos. Conheça mais apps de moda para baixar já.

Moda It

Provavelmente um dos mais conhecidos aplicativos de moda na internet, o Moda It traz diversas funcionalidades. A primeira é poder ver o que bloggers e celebridades andam vestindo. Ele também traz um “provador” virtual para você montar looks e guardar as combinações que mais gostar. Para trazer ao mundo real, o app dá acesso às lojas em que cada peça é vendida. A ferramenta tem interface simples de usar e é muito intuitiva, além de contar com uma biblioteca para você manter tudo separado e “etiquetado” com as tags que escolher. É uma maneira de não esquecer os looks que você já usou e salvar aqueles que pretende vestir.

TiZKKA

Antigo Roupologia, o TiZKKA é uma rede social que promete te ajudar a tornar-se fashionista. O aplicativo, que tem interface parecida com a do Instagram, permite publicar fotos e vídeos dos looks, marcar grifes e ainda acompanhar as principais novidades no mundo da moda. Você também tem sugestões de looks e pode aprender um pouquinho sobre moda, isso porque o app oferece dicas, conteúdos sobre tendências e novas ideias. Além de roupas, você encontra conteúdo sobre sapatos, acessórios, maquiagem e decoração.

Roupa Livre

O Roupa Livre é um aplicativo que ajuda a pensar sua relação com o consumo, ideal para quem quer praticar o desapego. Ele tem um formato muito parecido com o Tinder, só que com o objetivo de trocar peças que andam ocupando espaço no seu closet.

Com beleza não se brinca

Também por meio de aplicativos, a tecnologia é aliada da beleza. Usuários podem conhecer e testar as novidades das maiores marcas de maquiagem, saber as tendências de esmaltes, ver passo a passo de makes e conferir uma infinidade de dicas. Conheça alguns.

Tok Beauty

Com atendimento em Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, entre outras cidades, esse aplicativo oferece serviços de cabelo, maquiagem, depilação, sobrancelha, unhas e massagem. Um ponto positivo é que você pode tanto pagar com cartão de crédito como com dinheiro no ato do atendimento. Detalhe: o agendamento é via app, mas os profissionais entram em contato direto no WhatsApp. Há também um sistema de pontos que podem ser trocados por descontos em novos serviços.

YouCam Makeup: Diário de Beleza

O aplicativo YouCam Makeup: Diário da Beleza é voltado para quem quer testar possíveis maquiagens, além dos interessados em retocar as próprias fotos. A plataforma é bem completa e oferece filtros em realidade aumentada e 3D, para que o usuário consiga visualizar possíveis mudanças no visual. O diferencial do serviço é a oferta de retoques para vídeos, a partir da qual é possível gravar a si mesmo já com as maquiagens e modificações incorporados à tela. Além disso, o aplicativo oferece correções adicionais, como mudanças no formato das sobrancelhas e a inclusão de acessórios, como óculos de sol, colares e brincos, por exemplo.

Plum Perfect

Para quem tem dificuldades em decidir os tons de maquiagem que mais combinam com a pele, o Plum Perfect analisa os tons por intermédio de uma selfie e dá dicas de produtos e cores baseadas em uma análise. Você também pode se inspirar em looks para sair, makes para festa, dia a dia ou trabalho.

Outros apps

Não importa se você está acompanhando seu ciclo menstrual, organizando o negócio que administra ou procurando ideia para sua próxima leitura, alguns aplicativos têm o poder de colocar tudo o que é importante na ponta dos dedos.

PARA VIAGENS



Um dos buscadores de passagens preferidos entre os usuários, o aplicativo Skyscanner é uma opção que garimpa entre agências e sites de empresas aéreas para apresentar os voos mais baratos. Já falando em organização de malas, a ferramenta PackPoint funciona como organizador e planejador de lista de bagagem para viajantes. De acordo com a duração da viagem e até mesmo com as condições climáticas no destino final, o aplicativo ajuda a estabelecer todos os itens essenciais para a mala despachada e bagagem de mão.



ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

O app Mobills armazena em categorias todas as suas despesas e receitas, gerando gráficos e relatórios interativos sobre as suas transações diárias, ou seja, tudo fica muito organizado do seu jeito. Você pode cadastrar seus cartões de crédito para acompanhar de perto as despesas da sua fatura e não perder o controle, saber se está perto de atingir o limite e ainda receber alertas no seu e-mail quando a fatura estiver perto de vencer.



CICLO MENSTRUAL



O Calendário Menstrual, Período Fértil e Ovulação: Diário da Menstruação rastreia seu ciclo regular ou irregular de acordo com as últimas menstruações e informa em quais dias é mais provável engravidar. Funciona como um verdadeiro diário de menstruação, onde você pode registrar todas as alterações que percebeu ao longo do mês. Ele também envia notificações ao longo da semana para alertar quando a menstruação está chegando. Já o myPill – App Menstrual é para quem faz uso de pílula anticoncepcional. Na descrição, o aplicativo diz que ele foi feito para ter certeza de que você nunca se esqueça da pílula.



CULINÁRIA



No Receitas Fáceis MdeMulher: Aplicativo de Culinária, as editoras do MdeMulher, Claudia Comida & Bebida, AnaMaria Receitas, Máxima, Boa Forma e outros títulos da editora Abril trabalharam com nutricionistas e cozinheiras profissionais para criar e selecionar as 300 receitas desse aplicativo. E o app My CookBook lista, por ordem alfabética, uma série de pratos e especialidades para você experimentar na cozinha, divididos nas categorias doces e salgados. Um toque bacana da ferramenta é a possibilidade de enviar por e-mail, a partir do aplicativo, as receitas aos seus amigos.



SAÚDE

O Sleep Cycle Alarm Clock é voltado para controle do sono. Ele possui um gráfico que mostra os picos de sonolência. Se você tem problemas para dormir e pretende entender o que está acontecendo, a ferramenta pode ser uma boa opção. Por sua vez, o aplicativo Beber Água, como o nome indica, te ajuda a tomar mais água, com design bem simples de usar.



SEGURANÇA



O Circle Of 6 é um aplicativo que previne a violência antes que aconteça. Ele permite escolher seis pessoas do seu círculo de amigos e, quando você precisar de ajuda, basta tocar no ícone do aplicativo e ele envia um texto para o seu círculo com a sua localização. E o Malalai App mostra as rotas mais seguras para andar e, ainda, permite que você compartilhe o seu caminho com parentes e amigos. As próprias mulheres registram as informações da região, como se tem iluminação, se é movimentado, se tem polícia ou prédios com porteiros, se já teve casos de assédio e muito mais. Aí, o app mostra quais são os melhores caminhos.