Esse é um apelo que virou corrente nacional entre os profissionais do mercado de eventos. “Assim que foi recomendada a quarentena, as pessoas já começaram a ligar”, conta José Orlando Ribeiro, proprietário dos espaços de eventos e buffets Maison Florency e Monorail – este, de festas infantis. Apesar de grande parte dos clientes terem entrado em contato com a intenção de cancelar seus eventos, o empresário revela que, por fim, todos optaram por adiar. “De início, todos se desestabilizaram com as notícias, é natural. Mas a única festa que foi cancelada envolvia uma data específica religiosa, em março, em que muitos dos convidados tinham mais de 60 anos”, diz.

Mesmo antes de ser publicado o decreto proibindo a realização de eventos com aglomeração de pessoas no Estado, José Orlando percebeu o impacto da chegada do coronavírus. “Na semana da publicação, fizemos as bodas de uma senhora e o número de convidados estava reduzido. A própria cliente disse que todos estavam com medo. Foi o último evento que realizamos e nos precavemos seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde”, revela.

Um dos casamentos que o seu buffet realizaria estava marcado para o dia 4 de abril, em Caldas Novas. A decisão dos noivos de adiar o evento veio com as ligações dos hotéis avisando que não receberiam hóspedes no período. “Pessoas que moram em outros Estados, em que a situação já estava mais grave, também ligaram desmarcando a presença. Em poucos dias, a cidade estava parada”, conta.

Com a opção de remarcar a realização dos eventos para uma data futura, o empresário assegura que os prejuízos de todas as partes serão menores. “É toda uma cadeia de profissionais envolvidos e, além disso, existem multas com cancelamentos de contratos”, explica. “Os clientes que tinham festas com datas próximas estavam com convites prontos, fornecedores fechados, tem até quem já tinha pago integralmente.” No caso de eventos, os profissionais autônomos são os mais prejudicados. “Demos férias coletivas para quem trabalha nos salões, mas os garçons freelancers, por exemplo, recebem por diária.”

No caso dos eventos infantis, José Orlando conta que até o dia 27 de abril estavam programados oito aniversários. “Todos optaram por remarcar as festas e fazer as comemorações mais para frente. Mesmo que os pais estivessem receosos no começo e pensando em cancelar, estão confiantes com os resultados da quarentena”, revela. “Se a população continuar contribuindo, como no caso específico de Goiás, as coisas podem evoluir mais rapidamente.” Além das datas reprogramadas, os espaços continuam fazendo atendimentos on-line para novas festas.