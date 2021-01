A fabricante de brinquedos Mattel anunciou nesta semana o lançamento da versão Barbie da ativista, escritora e professora Maya Angelou (1928-2014). A boneca faz parte da linha "Mulheres Inspiradoras".

De acordo com a empresa, a intenção dessa linha é homenagear as "heroínas incríveis de seu tempo". "[São] mulheres corajosas que assumiram riscos, mudaram regras e abriram caminho para que gerações de meninas sonhassem mais do que nunca", diz o texto de divulgação.

Ao longo da vida, Angelou recebeu diversos prêmios, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade. Ela também foi indicada ao National Book Award por sua autobiografia "Eu Sei Por Que o Pássaro Canta na Gaiola", de 1970, e recebeu mais de 50 títulos de doutor honoris causa. Em 1993, ela se tornou a primeira afro-americana e poetisa a falar na posse presidencial dos Estados Unidos.

A Mattel diz que a boneca foi esculpida para lembrar Angelou. Ela apresenta "um corpo curvilíneo e articulação para infinitas possibilidades de poses". Além disso, vem vestida com um turbante e vestido com estampa floral.

Guy Johnson, filho da ativista, disse torcer para que a boneca "inspire novas gerações de professores, escritores e ativistas". " Minha mãe foi uma pioneira e uma ativista com um espírito invencível pela justiça", disse ao programa Today.

"Por meio de suas palavras e ações, ela desenvolveu uma capacidade única de criar conexões profundas com pessoas ao redor do mundo", continuou. "Ela costumava dizer: 'Escrevo a partir da perspectiva negra, mas viso o coração humano'."

A boneca já está à venda no site da Mattel por US$ 29,99 (cerca de R$ 160), com limite de duas unidades por cliente. No entanto, mesmo ainda em fase de pré-venda, ela já esgotou. A Mattel diz que está providenciando mais unidades.

A linha "Mulheres Inspiradoras" tem também bonecas da cantora Ella Fitzgerald, da enfermeira Florence Nightingale e da ativista Rosa Parks, entre outras. Também já foram homenageadas a pintora Frida Kahlo, a aviadora Amelia Earhart e a funcionária da Nasa Katherine Johnson, mas as bonecas estão fora de estoque.