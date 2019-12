Duas coisas eram certas para a então recém-formada Angelina Carvalho. A primeira é que a carreira que começava a ser construída ali seria próspera. A segunda é que o passaporte teria vários carimbos. Nos planos, a maternidade nunca teve lugar de destaque e, por isso, a notícia de uma gravidez aos 41 anos surpreendeu até os mais próximos. Hoje, aos 43, a empresária olha para trás com orgulho. “Por conta da maturidade, da experiência de vida e de ter conquistado tudo o que desejava antes da Lara chegar, sou uma mãe muito melhor do que seria aos 20 anos. Estou inteira nesse momento e prezo pela qualidade do tempo que passou com ela.”

A empresária representa a chamada “nova maternidade”. Segundo pesquisa do IBGE, divulgada no início do mês, entre 2008 e 2018, o porcentual de mulheres que engravidaram com idade entre 30 e 34 anos cresceu 26%. A porcentagem é maior, 56%, no universo de mães com idade entre 35 e 39 anos. Já no grupo de mulheres que encararam a primeira gestação entre 40 e 44 anos, a taxa de crescimento foi de 36%. “A mulher também vem se casando mais tarde, o que colabora para o crescimento da taxa de fecundidade após os 30”, explica a gerente da pesquisa Klivia Oliveira, ao destacar que desde 2013 o instituto acompanha um crescimento desse perfil.

A mudança é observada de perto pelo ginecologista Vinícius de Oliveira. Especialista em reprodução assistida, o médico viu o perfil de suas pacientes se diversificar. “A partir dos 35 anos, a reserva ovariana da mulher começa a sofrer alterações, o que provoca uma diminuição considerável da quantidade de folículos disponibilizados para a reprodução. Por isso, muitas delas se antecipam e procuram ajuda para congelar os óvulos na intenção de postergar a maternidade”, comenta, destacando, porém, que a maioria das mulheres que procuram seu consultório ainda tem mais de 30 anos e histórico de problemas de fertilidade.

Relógio biológico

No caso de Angelina, o procedimento sequer foi cogitado. “Aos 40, parei de tomar contraceptivo e pensei: se for pra ser, será. Um ano depois, estava grávida”, recorda-se. Em todo caso, Vinícius destaca que o procedimento está financeiramente mais acessível, o que torna a reprodução assistida o melhor caminho tanto para a mulher que ainda não se decidiu sobre a maternidade quanto para aquela que optou por adiar esse momento para depois dos 35 anos. “É que, a partir dessa idade, o ovário começa a sofrer uma espécie de envelhecimento, e a quantidade, assim como a qualidade, dos óvulos diminui, situação que é agravada após os 40 anos”, alerta o médico.

Vinícius comenta ainda que uma gestação tardia aumenta os riscos do desenvolvimento de problemas como hipertensão, hipotireoidismo, diabetes gestacional, partos prematuros e abortos espontâneos, por exemplo. Além disso, segundo dados da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a chance do bebê ter síndrome de Down, por exemplo, é de um para cada mil nascimentos aos 30 anos, de um para cada 100 aos 40 e de um para 10 aos 49 anos. A boa notícia é que o diagnóstico dessa e de outras síndromes pode ser feito antes da concepção, técnica chamada de diagnóstico genético pré-implantacional, que analisar geneticamente os embriões.

Fora das estatísticas, Lara veio ao mundo com saúde depois que a mãe, Angelina, passou os nove meses da gravidez sem qualquer complicação. “Para além da saúde, a chegada dela foi muito celebrada porque veio na hora certa. Vejo que muitas mulheres se cobram, por medo ou pressão da sociedade, e acabam se tornando mães sem estarem realmente preparadas para isso. Adiam o sonho de se realizar profissionalmente, deixam de investir na carreira, desistem de viajar e se dedicar a outras coisas. Colocam a maternidade na frente sem pensar, de fato, sobre ela. Independente do momento, é preciso que a decisão seja tomada de forma consciente.”

Valor da maturidade

Se muita gente escolhe adiar a maternidade por questões que permeiam carreira, vida financeira e estabilidade dos relacionamentos, há quem seja surpreendido diante de uma gravidez tardia. Foi assim com a servidora pública Silvia Garcia, 49 anos. Depois de passar um tempo em casa cuidando de Bruna, 26, e Marcelo, 24, ela voltou a estudar, se recolocou no mercado de trabalho e estava redescobrindo a mulher para além da mãe. Foi quando dois tracinhos avisaram: seria preciso recalcular a rota. Aos 41 anos, ela estava grávida novamente. “Num primeiro momento, foi um choque, mas depois fiquei feliz demais. Estava mais madura e tranquila.”

Com Rodrigo, a maternidade é diferente: mais centrada, disponível e paciente. A servidora pública conta que não sofre com aflições de primeira viagem, sabe separar mãe e mulher e entende que pode cuidar do filho sem que precise descuidar dela mesma. Dessa vez, por exemplo, não abriu mão do trabalho nem da vontade de fazer um curso de gastronomia. “Fisicamente, a idade me trouxe algumas limitações, mas mentalmente tenho pique de sobra. Levo e busco na escola, ajudo a fazer lição, brinco, estou sempre ali, pronta.” O lado ruim é o preconceito, o que, no início, acabou fazendo com que Silvia se sentisse inadequada. “As pessoas me perguntam se eu sou avó do Rodrigo.”



Singular que virou plural

Se há menos de dez anos alguém perguntasse para Juliana Mesquita, 46, quando ela seria mãe, a resposta viria enfática: “Não serei”. Até os 35, as preocupações da arquiteta se resumiam a estruturar a carreira, se consolidar como empresária e estar disponível para as oportunidades que aparecessem. Desde os 33, porém, cuidava muito bem da saúde para que, caso o instinto maternal batesse à porta, ela estivesse pronta pra atender.

Foi o que aconteceu. Aos 44, sem aviso prévio, a cegonha trouxe Arthur. “Nunca me importei com as regras da sociedade. Sou muito prática e sabia, desde sempre, que só seria mãe quando isso fosse uma vontade genuína.” Com Arthur, nasceu também uma nova Juliana. “Fiquei completamente apaixonada por ele. Queria ser mãe, de fato. Comecei a trabalhar meio período, dei início a uma reestruturação da minha vida profissional e hoje valorizo cada minuto que passamos juntos.”

Melhor que a encomenda

Quase tudo na vida da contadora Evany Dias, 47 anos, demorou para acontecer. A colocação no mercado de trabalho veio depois de muito estudo e dedicação. O casamento só aos 37 e a maternidade, com quase 40. “Nunca me preocupei com isso. Sabia que, se eu tivesse um filho, seria no momento certo, numa estrutura familiar que eu considerasse pronta”, conta.

Vinda de Davinópolis, município próximo a Catalão, no Sudeste Goiano, a menina que ganhava a cidade grande decidiu não correr contra o tempo nem a dar ouvidos para insinuações do tipo: “O tempo está passando”, “a vida só está completa com os filhos” ou “quem se planeja demais nunca realiza”. Aos 39, quando descobriu que estava grávida, soube que era o momento exato de Sophia vir ao mundo. “Não tenho a disposição de antigamente, mas faço tudo que uma mãe de 20 faria. A maternidade tardia me ensinou a dar mais valor no tempo que passamos juntas. Agora meus planos são com ela”, garante.

Preparar o terreno

Fora o fato de que, geralmente, a maternidade tardia vem acompanhada da realização profissional e de uma condição financeira mais estável, a maioria das mulheres que têm filhos depois dos 35 anos costuma enfrentar os desafios do maternar com mais tranquilidade. Para a psicóloga perinatal Mariana Saloio, a maturidade diante dessa nova etapa da vida é uma das grandes vantagens da decisão. “Quando a gravidez acontece dentro de uma cenário favorável, tanto financeiramente, quanto no quesito relacionamento e autoconhecimento, a gestação é mais segura. Há espaço para um maternar repleto de disponibilidade afetiva”, defende.

Dores e delícias da maternidade tardia

Recentemente, o debate sobre as dores e as delícias da maternidade tardia ganhou a telinha. Na novela Amor de Mãe, da Globo, a advogada Vitória, personagem de Taís Araújo, engravida por acidente ao mesmo tempo em que consegue adotar Tiago.

Na vida real, Taís também foi mãe ‘tarde’, com 33 e depois com 39 anos. Fora da novela, mas ainda no mundo das celebridades, Mônica Martelli engravidou aos 40. Cláudia Abreu, aos 41. Carolina Ferraz, aos 46. Um pouco mais cedo, Ingrid Guimarães conheceu Clara quando tinha 37 anos. Ivete Sangalo deu à luz às gêmeas Helena e Marina com 45.