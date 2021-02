Marília Mendonça, 25, revelou ao canal SaladaSato, de Sabrina Sato, que não se sentia muito bem durante a gravidez de seu filho com Murilo Huff, Léo, 1. “Chorava todos os dias na gravidez", afirma.

A cantora sertaneja disse ainda que se chateava com as especulações em torno de seu relacionamento com Huff. “Murilo foi acusado de dar o golpe da barriga em mim”, diz Mendonça, que já afirmou que a vida dos artistas não é uma novela.

Na entrevista, Marília Mendonça recordou os momentos difíceis pelos quais passou durante a infância, quando sofria com comentários ruins de outras pessoas. "Só me livrei do bullying quando comecei a tocar violão."

Mendonça terminou com Murilo Huff em 20 de julho de 2020. Na época, ela disse que os dois estavam sofrendo com o fim do relacionamento, e negou que o motivo tenha sido ciúmes ou traição. “Vocês me conhecem, sabem que não sou de ficar expondo minha vida pessoal. Não tinha vontade de contar isso aqui, porque acho que notícia triste a gente não anuncia, não tem porque”, afirmou a cantora em seu Instagram, após dias de especulações iniciadas após o casal deixar de se seguir nas redes sociais.

Quatro meses depois, em novembro de 2020, os dois reatam o romance. Em entrevista ao Conversa com Bial na quarta (10), Mendonça afirmou que os dois estavam presos em casa, com a interrupção das rotinas de viagens para shows, e começaram a brigar por qualquer motivo, inclusive na hora de assistir a séries e de fazer um risoto, por exemplo. "É a primeira vez que volto com um ex na minha vida."