Inovações para conquistar os cílios perfeitos estão sempre surgindo, seja uma nova tecnologia para rímel de longa duração, cílios postiços com efeito 3D de múltiplas camadas ou procedimentos de longa duração, como as extensões. Com o uso obrigatório de máscaras como medida protetiva devido à pandemia de Covid-19, o olhar se tornou a grande estrela. A expressão “sorrir com os olhos” nunca fez tanto sentido como agora, já que se tornou a principal maneira de se expressar com o restante do rosto coberto.

O mercado de beleza sabe bem como se adaptar ao momento. Se antes os cílios e sobrancelhas já eram grandes alvos, agora é o momento de eles brilharem. E há soluções para todos os gostos: para as mais discretas, que gostam de um efeito realçador, mas natural; as que procuram volume e impacto em um evento especial; as habilidosas, que se dão bem em aplicar cílios postiços em casa e sozinhas ou aquelas que se atêm em fazer uma aplicação bem feita da máscara de cílios.

A maquiadora Jéssica de Oliveira afirma que sim, é possível conquistar os sonhados cílios de boneca apenas com o rímel. O segredo, ela revela, está na aplicação. “Você tem que escolher um rímel que tem como promessa aquilo que você deseja agregar ou realçar no seu olhar: volume, curvatura ou definição”, recomenda. As principais reclamações que chegam até a maquiadora em relação aos produtos estão relacionadas ao aplicador. “Ou ele é grande demais e borra a maquiagem quando está sendo aplicado, ou muito pequeno fazendo com que saia pouco produto e, consequentemente, não gere o resultado esperado”, comenta.

Para que isso não aconteça, ela indica que se observe o rímel e compare o aplicador com um outro que se tenha usado anteriormente e gostado. Para as iniciantes no assunto, ela recomenda os aplicadores menores. “Para quem se incomoda com objetos próximos aos olhos ou que tem pouca prática e medo de borrar o olho, os aplicadores menores serão os mais indicados”, diz. Para quem não tem medo de errar, ela indica fazer a escolha de acordo com afinidade. “Além, é claro, de observar qual a promessa do produto. Cada rímel tem um composto químico diferente, que agregará um resultado diferente. Não são todos iguais”, explica.

Aplicando

Para fazer a aplicação perfeita, Jéssica separou algumas dicas. Com a máscara de cílios em mãos, é hora de posicionar o aplicador na raiz dos cílios, fazendo movimentos em zigue-zague e puxando para as pontas. “O segredo está em concentrar a maior quantidade de produto possível na raiz do pelo, como se estivesse penteando seus cabelos. Arraste da raiz para as pontas e você verá que o resultado será muito melhor”, ensina.

Uma dica bônus da maquiadora é que o rímel não foi feito para pigmentar a pele, mas sim o pelo. “Então se você se borrou, deixa lá o borrado quietinho secando. Após cerca de cinco minutos, venha com um cotonete seco ou uma escovinha dessas de pentear sobrancelhas e faça movimentos leves, em cima da região manchada. Você vai ver que sairá tudo, sem ficar manchas ou remover sua sombra, caso esteja usando”, diz.

Guia para cílios postiços

Há quem nem se arrisque a colocar os cílios postiços sozinha em casa, deixando a tarefa para os maquiadores profissionais. Entre as dificuldades e queixas recorrentes que chegam até Jéssica no momento dos atendimentos estão como conseguir identificar o ponto de secagem ideal da cola e onde os cílios postiços devem ser colados nos fios naturais.

Quanto aos resultados esperados, a profissional explica que cada olhar pede uma espécie de cílios diferente, tanto em volume, quanto em formato. “Então cada tipo de cílio trará um resultado diferente. Logo, se você escolher, por exemplo, cílios naturais que possuem efeito 3D e tem o aspecto parecido com um fio de cabelo humano, ele irá realçar o seu olhar agregando naturalidade. Já as versões sintéticas, que são de plástico, são mais durinhas e tem brilho mais intenso, o que geralmente deixa mais aparente o aspecto artificial”, comenta. Para ela, vale dosar qual o aspecto você mais gosta e escolher se baseando também em que mensagem você quer passar com a sua maquiagem.

Para a lash desinger Paola Gandolpho, entender o modelo, volume e tamanho dos cílios postiços podem ajudar na escolha. Para eventos diurnos, por exemplo, ela indica uma produção menos carregada e com cílios mais naturais. “A aplicação desse tipo de cílios funciona muito bem para almoços em família, até mesmo para reuniões de trabalho, porque têm total aderência às máscaras de cílios e se misturam aos fios naturais dos olhos. O efeito é super sutil”, diz. A sugestão é que se mantenha entre tamanhos curtos ou médios e volumes entre 1 e 2, para garantir o equilíbrio da produção.

Já para a noite, a produção pode ter um olhar mais marcante. “Para esses momentos, prefiro a aplicação do modelo de cílios 3D”, revela. “O efeito multicamadas é perfeito para realçar e marcar a região dos olhos. Ao mesmo tempo, não pesam o olhar, mesmo sendo mais volumosos”, pontua. Para esse modelo, a recomendação para tamanho e volume é diferente. “Indico os tamanhos longos e super longos, com volumes entre 3 e 4, que vão garantir aquele efeito tridimensional glamouroso e cheio de poder”, diz.

Passo a passo

1. Meça os cílios

Para que os cílios postiços fiquem no tamanho ideal para você, meça antes de colar. Se for necessário, corte sempre o lado externo para evitar que o cílios se descolem ou incomodem ao longo do evento.

2. Atenção ao material

A indicação da maquiadora são cílios a base de nylon ou com o material mais fino possível. Além de um efeito natural, os cílios serão mais maleáveis na hora da aplicação, facilitando sua vida.

3. Harmonia

“Se seus olhos são próximos, pequenos ou ‘mais salientes’ e isso for um incômodo, use cílios crescentes, ou seja, que começam menores e ficam maiores na parte externa dos olhos”, recomenda. Isso proporciona um disfarce óptico e melhora a harmonia do olhar e, consequentemente, do rosto como um todo. “Agora, se seus olhos são caidinhos, grandes na largura ou puxados, os cílios decrescentes são uma opção melhor, pois abrem mais o olhar”, diz

4. Traçado

Uma das dicas que ela considera mais eficazes observando suas alunas é traçar rente à raiz dos pelos uma linha reta e fina de cola para cílios com a ajuda de um pincel de delinear. Espere 30 segundos e encaixe os cílios. “Se você ainda não havia tentado esse truque, tente. A cola já estará no lugar correto e você não corre o risco de sujar a sombra caso encoste os cílios na pálpebra”, diz.

5. Fixar sempre na raiz

Lembre-se sempre que os cílios são fixados na raiz dos cílios, rente aos pelos, e não na pele. São os fios naturais que os mantêm fixos. Aplique a cola sem medo.