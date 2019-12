Nos últimos anos, o segmento de sex shops no Brasil cresceu 14,5% no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual (Abeme). E os dados apontam que 71% do público dos sex shops é feminino. Gel lubrificante, creme para retardar a ejaculação, lingerie e vibrador são alguns dos produtos com alta procura.

Ainda conforme a Abeme, cosméticos eróticos estiveram sempre entre os cinco produtos mais vendidos, conforme a Abeme. Exemplos são as famigeradas bolinhas que explodem e o gel ou creme que aquecem ou esfriam a pele. Alguns prolongam a ereção, outros anestesiam o duto anal. Há, ainda, os que contraem a musculatura vaginal. “Atualmente, os produtos mais vendidos são os perfumes de feromônio e os excitantes”, afirma Júlia Telles.



Prazer na prateleira



A busca por aquela “forcinha” para maximizar o prazer é totalmente natural, e o mercado oferece inúmeras opções. Confira.



Excitante: o produto líquido promete lubrificar, estimular, além de esfriar e aquecer a pele. É comestível e tem gosto mentolado. Além disso, vem com uma dose de feromônio.

Absorvente para relação sexual: a esponjinha em formato anatômico permite a relação sexual durante a menstruação sem sujeira e incômodo. Ela deve ser combinada com um lubrificante à base d'água.



Perfume de feromônio: essa substância, quando em contato com a pele, emana um cheiro extremamente agradável para o sexo oposto. Para causar o efeito desejado, o perfume deve ser passado nas zonas quentes do corpo, como nuca, colo, umbigo, parte interna dos cotovelos e na parte de trás dos joelhos.



Acessórios de pompoarismo: o personal, um tipo de vibrador, é usado principalmente para estimular a contração do assoalho pélvico, mesma função dos pesitos. Cinco minutos de uso diário do aparelho equivalem a 100 contrações sem acessórios. O colar tailandês é outro acessório do pompoarismo. Ele é formado por cinco bolinhas em um cordão de silicone, que são introduzidas no canal vaginal. Depois de inserido, o corpo tenta "expulsar" o colar, o que gera o fortalecimento do assoalho pélvico. Não é aconselhado usar o artigo por mais de que 40 minutos. Outro acessório da prática é o ben wa, que é formado por duas ou mais esferas. As bolinhas são ligadas por um cordão flexível. Elas devem ser inseridas e expulsas da vagina a partir de contrações. Para usar os acessórios, aposte também em um lubrificante.



Bullet: é uma cápsula vibratória que é introduzida na vagina e estimula a mulher. Ela vem com um controle remoto que regula a velocidade.



Cosmético para orgasmo: ele pode ser usado diariamente por aquelas mulheres que perderam o interesse em sexo, já que promete estimular e recuperar a libido feminina.



Colar de pérolas: considerado a sensação do momento, o colar de pérolas é usado para massagear o órgão genital. Para isso, é necessário também o uso de um gel siliconado. O colar deve ter cordão de lã e nozinhos entre as bolinhas.