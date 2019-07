Ainda hoje, apesar de ampla divulgação de informações, muitas pessoas acreditam que não é possível engravidar enquanto está amamentando. Por isso, mulheres até deixam de tomar anticoncepcionais nesse período. No entanto, segundo o ginecologista Renato de Oliveira, infertileuta da Criogênesis, é preciso cuidado.

“A amamentação só se torna um contraceptivo natural quando a mulher amamenta em intervalos de 3 a 4 horas, tanto de dia quanto de noite, devido a prolactina, hormônio responsável pela produção de leite, que pode impedir a ovulação e a menstruação. Assim, quando o aleitamento exclusivo é interrompido, geralmente aos 6 meses, o bebê começa a mamar menos e o estímulo para supressão da ovulação diminui, o que pode resultar em uma nova gestação. Nas mães com dificuldade para amamentar esse risco dobra, sendo necessário fazer o uso de contraceptivos”, explica.

Para quem não deseja ter uma nova gestação em um curto período, o especialista lista alguns métodos contraceptivos que as mamães podem usar durante a amamentação. Confira:

DIU

Para as mães que não pensam em aumentar a família nos próximos anos, uma opção é o DIU de cobre ou hormonal. Com duração de cinco anos (hormônio) ou dez anos (cobre), além de reversíveis, essas opções têm eficácia elevada e são práticas, pois a mãe não precisa ficar lembrando de usar. “O DIU deve ser colocado de seis a oito semanas após o nascimento do bebê, pois a inserção é mais fácil”, comenta Renato.

Pílulas

As pílulas convencionais com estrogênio não devem ser uma opção, pois podem diminuir a produção do leite. Nesse caso, vale a pena apostar nas minipílulas, que têm menor quantidade de estrogênio e são seguras na lactação.

Implante subcutâneo

Fabricado à base de progesterona, o implante é um pequeno bastão flexível, mais fino que um palito de dente, que libera gradualmente a quantidade de hormônio diária necessária para inibir a ovulação. “Como contém apenas progesterona em sua composição, ele pode ser usado com segurança por até três anos, mas pode ser removido a qualquer momento”, complementa o ginecologista.

Métodos de barreira

As camisinhas, tanto feminina quanto masculina, têm grande eficácia e não prejudicam a lactação. Além disso, é o único método que previne a gravidez e evita infecções sexualmente transmissíveis. “A prescrição de qualquer método deve considerar a segurança para cada paciente conforme os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim, a procura médica é fundamental para evitar os riscos da automedicação”, finaliza Renato