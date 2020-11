Ludovica Luiza Brunet comemora condenação definitiva de agressor: 'Sempre acreditei na Justiça' Ex-marido vai prestar serviços comunitários e se apresentar todo mês à Justiça

Luiza Brunet, 58, recebeu com entusiasmo a notícia de que o STF negou por unanimidade o recurso do empresário Lírio Albino Parisotto, 66. O ex-marido tentava reverter a condenação por agredi-la verbal e fisicamente em 2016. "Estou muito emocionada com esse ponto final dado pelo Supremo Tribunal Federal", diz a ex-modelo e empresária por meio de sua assessoria de imp...