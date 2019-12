Reza a lenda que a lingerie escolhida para a festa da virada diz muito sobre como será o ano que se aproxima. Cheio de amor, com muito dinheiro, repleto de paz, transbordando esperança. É claro que não se trata apenas de jogar o desejo para o universo, mas não custa nada se arriscar nos ritos de Ano Novo e contar para ele o que queremos de 2020.

Pensando assim, dá para usar as cores a nosso favor e sair em busca da peça íntima ideal, indo do clássico branco ao amarelo próspero, passando pelo azul que exala tranquilidade e pelo lilás, que é símbolo do autconhecimento. Por aqui, o vermelho já se destaca como queridinho das mulheres. Segundo o personal stylist, Fábio Potji a cor da paixão reina absoluta na preferência das goianas.

“Em primeiro lugar estão as vermelhas, depois as brancas, as pretas e as amarelas. Isso é muito representativo, visto que a escolha das lingeries do final de ano é marcada por tradição e superstição", opina. Potji revela também que as mulheres estão mais ousadas e interessadas nas tendências da moda. “As cintas-liga e o corpete são super tendências do underwear. As peças ganharam destaque nos figurinos e são as mais procuradas neste final de ano”, revela.

Ele conta ainda que, no que diz respeito ao modelo das lingeries, a mulher goiana, mesmo a mais tradicional, tem escolhido peças ousadas com a calcinha menor e o sutiã mais elaborado. Quando o assunto é o tecido, o profissional de moda conta que as rendas e o algodão são os mais procurados. “Os dois agradam a todos os gostos e estilos e são recomendados por garantir frescor em nosso clima quente”.

Entenda o significado das cores e conheça lingeries que vão te ajudar a começar o novo ano cheia de boas energias:

Laranja: simboliza criatividade e energia.

Lilás ou roxo: autoconhecimento

Verde: a cor significa sorte e vai te deixar cheia de esperança