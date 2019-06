A chegada de um bebê é um momento muito especial para familiares e amigos. E para celebrar, muitas mamães e papais, antes mesmo de o filho nascer, preparam lembrancinhas para serem entregues na maternidade. Em meio a tantas opções disponíveis, a tendência é oferecer presentes úteis e fofos em agradecimento pela visita ao recém-nascido.

Segundo paper designer Fabiani Christine, livros de oração, perfumes, doces, bloquinhos com lápis, canecas, velas e até produtos de higiene integram uma nova geração de lembrancinhas que agradam os visitantes. "Esse momento tão mágico na vida merece um mimo especial e personalizado. O mais importante da lembrança é deixá-la única para quem recebe. É uma forma que os pais têm de ser gentis com quem os visitou nesse momento sublime", explica.

A especialista lista cinco tendências criativas e fofas para esse momento. Veja.

Livro de oração

O presente traz orações e citações para que os convidados levem para casa e orem pelo bebê recém-nascido. Ideal para quem é muito ligado à espiritualidade.

Álcool em gel

É um item queridinho das mamães, já que o primeiro contato com o bebê deve ser seguro e trazer confiança para os papais. É uma forma de agradar pais e visitas ao mesmo tempo.

Bloco

Uma das lembranças mais úteis, o bloco pode ser usado no trabalho ou em casa. Personalizado com o nome ou as iniciais do bebê, o item é muito requisitado pelos papais de primeira viagem.

Velas

Aromáticas ou não, as velas podem ser usadas em qualquer ambiente e garantem um toque especial na decoração. Os papais escolhem o formato e o tamanho.

Lata com doces

A lata personalizada pode conter doces diversos com tags e adesivos personalizados. O objetivo nesse caso é trazer a utilidade da lata com o mimo gastronômico do doce.