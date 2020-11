A jornalista Kariny Bianca, de 27 anos, lança seu primeiro livro "De Volta ao Palácio" no dia 12 de dezembro. A obra traz o depoimento sobre da escritora sobre superação do abuso sexual que sofreu aos 8 anos de idade. Ela relata os traumas que enfrentou na adolescência até a fase adulta e a convivência com a dor do silêncio.

Kariny explica que o nome do livro faz referência a sua infância, retratando a visão de mundo das crianças e estimulando ao leitor a refletir sobre o impacto que a violência causa na vítima. “Existem muitas pessoas caladas, que mesmo depois de adultas, sofrem porque não foram tratadas, não pediram ajuda ou nunca falaram sobre o assunto”, detalha a jornalista.

A necessidade de escrever sobre a história surgiu quando Kariny precisou lidar com acusações, rejeições e ataques após revelar a pessoas próximas sobre os abusos ocorridos no passado. “Tentaram me calar, insinuaram que eu estava mentindo e preferiram se afastar de mim. Mas eu estava cansada, precisava gritar ou simplesmente fazer alguma coisa”, conta.

Kariny ainda explica que o livro foi escrito de forma desconstruída de autoajuda, porque é uma leitura rápida e com metáforas. "Eu tentei fugir de uma escrita pesada por ser um tema delicado, além disso, eu defino a obra como ajuda do alto, porque a minha superação é o reflexo do meu relacionamento com Deus", revela a escritora.

Lançamento do livro

O lançamento do livro será no auditório da Igreja Batista Renascer, no Setor Vila Nova, em Goiânia. A autora vai receber o público no horário das 16h às 21h, seguindo todos os protocolos de prevenção contra o Coronavírus. Por isso, o álcool em gel vai ser disponibilizado em pontos estratégicos, o uso de máscara será obrigatório e a circulação de pessoas limitada.

Os interessados poderão comprar o livro com dedicatória por R$ 25 no dia do lançamento. Após isto, a obra ficará disponível na Livraria Renascer.

Interação

A jornalista também um perfil no Instagram @devoltaaopalacio para ajudar mulheres a enfrentarem os traumas da violência na infância e incentivá-las a procurarem ajuda.

Serviço:

Lançamento do livro “De Volta ao Palácio”

Quando: 12 de dezembro (sábado)

Onde: Auditório da Igreja Batista Renascer – Rua 208, n° 364, Leste Vila Nova, Goiânia-GO.

Horário: Das 16h às 21h

Valor: R$ 25 cada exemplar (dinheiro ou cartão)