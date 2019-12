A saúde sexual hoje é amplamente entendida como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Não engloba apenas determinados aspectos da saúde reprodutiva, mas também a possibilidade de ter uma vida sexual agradável e segura, livre de coerção, discriminação e violência. Para a Organização Mundial de Saúde, a realização do mais alto padrão atingível da saúde sexual está estreitamente ligada ao respeito, proteção e realização dos direitos humanos das pessoas - tal como o direito à privacidade e à confidencialidade, livre de violência e coação.

Mas o que acontece quando há falta de desejo para o sexo? O apetite sexual não deveria faltar na vida de uma pessoa saudável, mas não é o que acontece na realidade de muitas pessoas. A libido é a energia que impulsiona para a vida sexual e está ligada à sexualidade de uma forma mais ampla, envolvendo a vontade de viver, traçar planos e conquistar objetivos. “A baixa ou falta dessa energia pode levar à diminuição da vontade de iniciar e até continuar uma relação sexual. Mas nem todas as mulheres que sentem isso estão com baixa libido. Algumas delas podem ter outros problemas”, explica a ginecologista Sandra Portela Rezende, terapeuta sexual pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana.

Causas

As causas para a baixa libido femininas são muitas, podendo ser orgânicas, decorrentes de disfunções e doenças hormonais. As doenças crônicas também estão entre os fatores determinantes. “Alterações hormonais, como da testosterona, do hormônio da tireoide, da prolactina, podem afetar o desejo. Algumas medicações também têm efeito sobre o apetite sexual, como as indicadas para depressão, diabetes e ansiedade. Mas, descartadas as causas orgânicas e externas, temos as questões emocionais, que na verdade são as agentes da maioria dos casos”, revela a ginecologista.

Dificuldades no relacionamento, traumas, a forma como a pessoa foi educada, relações abusivas, tudo isso pode influenciar no apetite sexual. “Desde o nascimento, uma série de fatores emocionais pode contribuir para a baixa libido. Como foi a relação com os pais durante a infância? Houve situações de abuso sexual por estranhos ou algum familiar? A educação tinha conceitos muito restritivos? A religião da família era muito repressora? E, uma das principais perguntas, suas próprias experiências sexuais foram satisfatórias até aqui ou provocram situações de estresse, fracasso, violência?”

Às vezes, a baixa libido se dá também por fatores externos relacionados ao estilo de vida ou a problemas financeiros. “A mulher pode se sentir cansada depois do trabalho, ansiosa, pressionada ou estressada com a vida pessoal. Uma rotina muito agitada pode comprometer a vida sexual das mulheres. Nesses casos, são necessárias algumas mudanças de hábito. Além disso, crises financeiras atingem famílias e casamentos. Hoje, sabemos que a preocupação com as contas atrasadas e a falta de recursos para necessidades também pesam contra a libido da mulher. Todos esses pontos devem ser apresentados no consultório ginecológico e do psicólogo”, destaca.

Algumas pesquisas apontam que, com o aumento da idade, aumentam os casos de mulheres com baixo libido. “Há uma diminuição do desejo conforme envelhecemos. No período da menopausa, por exemplo, essa é uma reclamação comum. Mas não é bem uma questão hormonal. Isso acontece devido a outros sintomas dessa fase, como os fogaços, ganho de peso, falta de lubrificação genital. Se o período da menopausa é acompanhando por um especialista, isso geralmente não acontece. Além disso, é possível ver que mulheres jovens, com 20 e poucos anos, já apresentam deficiência no desejo sexual”, diz Sandra.



Tratamentos

A avaliação da possível baixa na libido é feita em consultório ginecológico, fisiologicamente, com a prescrição de exames, mas também considerando a história clínica da paciente. “Para o diagnóstico, a falta de desejo tem de ser persistente, acontecer pelo menos há seis meses, e para tratamento precisa criar algum transtorno ou sofrimento, já que algumas mulheres ficam bem e não sofrem apesar da baixa libido. “Durante a avaliação, é importante saber se essa queixa tem causas orgânicas ou emocionais. Perguntamos à mulher como é o seu relacionamento e qual a ideia que ela tem sobre o ato sexual. Algumas não têm coragem de falar e outras preferem não realizar o tratamento”, conta a ginecologista Sandra Portela Rezende.

O tratamento para aumentar a libido é um processo. Quando as alterações físicas são determinantes no diagnóstico, é necessário também o acompanhamento de um endocrinologista, com a possível prescrição de medicações. No entanto, a reposição do hormônio testosterona com o fim de aumentar a libido feminina ainda é assunto inconclusivo. “O fato é que trabalhos do mundo inteiro vêm questionando esse uso. Realmente, não temos confirmação de que a sexualidade feminina está ligada ao uso de hormônios masculinos”, esclarece a especialista.

Infecções ou nódulos vaginais também podem diminuir a libido da mulher, além de alguns problemas fisiológicos que causam dores. Tratamentos com antibiótico, analgésico ou cirurgia podem ser essenciais para evitar problemas maiores. “Quando as causas são emocionais, é preciso buscar terapia, que pode usar várias técnicas, incluindo a terapia sexual e a de casal.”

Outras disfunções

Apesar de a baixa libido ser bem comum, ela não é o único problema que as mulheres enfrentam em relação à saúde sexual. É preciso entender que há duas formas de desejo: o espontâneo e o responsivo. Desejo espontâneo é aquele que, como o nome sugere, surge espontaneamente. Esse desejo acontece mais na época do “boom hormonal”, no início do relacionamento, ou quando o copo do desejo está cheio. Já desejo responsivo é diferente. Ele surge a partir de estímulos sexuais adequados (internos ou externos). É preciso um beijo, um dia para namorar, tomar banho juntos, fazer uma massagem ou dormir sem roupa, por exemplo.

Você se identifica?

Anorgasmia: ocorre quando um indivíduo tem dificuldade em atingir o orgasmo. Essa dificuldade ocorre mesmo ele estando sexualmente excitado e havendo estimulação sexual suficiente.

Dispareunia: dor genital durante o ato sexual. A dor pode ser superficial ou profunda.

Vaginismo: contração involuntária dos músculos próximos à vagina que impedem a penetração do pênis.

Desejo sexual hipoativo (DSH): total falta de interesse pelo sexo, como se ele não fizesse diferença.

Transtorno de excitação ou frigidez: incapacidade de manter lubrificação ou excitação.

Fobia ou aversão sexual: pânico e sentimento de repulsa diante de relações sexuais ou que levem ao sexo.

Maternidade

Em recente entrevista à TPM, a apresentadora Sabrina Sato disse que perdeu o interesse sexual pelo parceiro Duda Nagle após o nascimento da filha, a pequena Zoe, de 1 ano. “Quem faz sexo depois de ser mãe? É difícil, a vontade não vem. Quando você vira mãe, tudo muda. Atualmente, eu amo o Duda como se fosse meu irmão. É um amor gigantesco, eu olho para ele e sinto gratidão, mas não tesão”, disse Sabrina.

A maternidade também é um fator de limitação da libido, já que o período é marcado por intensas transformações físicas, hormonais e emocionais na mulher. “Comumente essa mulher está cansada, sua atenção é integral ao filho e quando chega a noite o parceiro acaba ficando de lado”, explica a especialista em farmacologia clínica Jackeline Alecrim.

Outra celebridade que compartilhou a perda da libido devido à maternidade foi Wanessa Camargo. Em entrevista ao canal de Julia Faria, a cantora argumentou que a falta de autoestima também influencia. “A vaidade vai para o beleléu, a minha foi. Você quer colocar aquela calçola bem gigante, está cheirando a leite, você se sente um leite que anda. É você e seu filho, e ninguém mais importa no mundo. Você não quer saber de sexo”, relatou.

Jackeline aponta que o período de baixa libido durante a maternidade geralmente se estende por cerca de 90 dias, mas varia de mulher para mulher, podendo chegar até mesmo a um ano. “O ideal é ir voltando à ativa quando for se sentindo confortável. Caso isso não aconteça, buscar um especialista é fundamental, além da comunicação clara com o parceiro sobre a situação”, recomenda.

Libido e nutrição

O uso de alguns alimentos está entre as formas de se aumentar a libido. Confira algumas opções de alimentos afrodisíacos, considerados poderosos para apimentar o desejo sexual.

Chocolate: aliado do apetite sexual, traz sensação de prazer e bem-estar.

Morango: rica em vitamina C e potássio, a fruta melhora a circulação e é muito utilizada, juntamente com o chocolate.

Castanhas, nozes e amêndoas: além de estimular a circulação, aumentam o desejo sexual e aumentam a lubrificação.

Mel: estimula a produção de hormônios sexuais, aumentando o desejo.

Pimenta: além de melhorar a circulação, aumenta a temperatura corporal naturalmente e acelera os batimentos cardíacos, dando mais apetite sexual.

Café: a cafeína é ótima aliada da estimulação feminina. Uma xícara de café alguns minutos antes da relação sexual pode fazer a diferença.

A libido e a imaginação

As chamadas fantasias sexuais também são ótimas aliadas da libido feminina. Conheça algumas que podem ajudar.

Lap dance e strip-tease: dançar eroticamente no colo do parceiro e tirar uma lingerie sexy ao som de uma música sensual é uma das fantasias mais comuns, além de fácil de ser praticada. Movimentos sensuais no colo do parceiro, além de excitar a ambos, fazem a mulher se sentir poderosa.

Brinquedos sexuais com controle remoto: dar ao outro o controle de seu prazer pode ser incrivelmente estimulante.

Falar livremente: o cérebro é mais poderoso órgão sexual e usar o famoso dirty talk é um jeito criativo de estimulá-lo. Falar para o parceiro que o que ele está fazendo é gostoso enquanto tudo está acontecendo também é uma forma de guiá-lo.