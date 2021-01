Há quem nem se arrisque a colocar os cílios postiços sozinha em casa, deixando a tarefa para os maquiadores profissionais. Entre as dificuldades e queixas recorrentes que chegam até Jéssica no momento dos atendimentos estão como conseguir identificar o ponto de secagem ideal da cola e onde os cílios postiços devem ser colados nos fios naturais.

Quanto aos resultados esperados, a profissional explica que cada olhar pede uma espécie de cílios diferente, tanto em volume, quanto em formato. “Então cada tipo de cílio trará um resultado diferente. Logo, se você escolher, por exemplo, cílios naturais que possuem efeito 3D e tem o aspecto parecido com um fio de cabelo humano, ele irá realçar o seu olhar agregando naturalidade. Já as versões sintéticas, que são de plástico, são mais durinhas e tem brilho mais intenso, o que geralmente deixa mais aparente o aspecto artificial”, comenta. Para ela, vale dosar qual o aspecto você mais gosta e escolher se baseando também em que mensagem você quer passar com a sua maquiagem.

Para a lash desinger Paola Gandolpho, entender o modelo, volume e tamanho dos cílios postiços podem ajudar na escolha. Para eventos diurnos, por exemplo, ela indica uma produção menos carregada e com cílios mais naturais. “A aplicação desse tipo de cílios funciona muito bem para almoços em família, até mesmo para reuniões de trabalho, porque têm total aderência às máscaras de cílios e se misturam aos fios naturais dos olhos. O efeito é super sutil”, diz. A sugestão é que se mantenha entre tamanhos curtos ou médios e volumes entre 1 e 2, para garantir o equilíbrio da produção.

Já para a noite, a produção pode ter um olhar mais marcante. “Para esses momentos, prefiro a aplicação do modelo de cílios 3D”, revela. “O efeito multicamadas é perfeito para realçar e marcar a região dos olhos. Ao mesmo tempo, não pesam o olhar, mesmo sendo mais volumosos”, pontua. Para esse modelo, a recomendação para tamanho e volume é diferente. “Indico os tamanhos longos e super longos, com volumes entre 3 e 4, que vão garantir aquele efeito tridimensional glamouroso e cheio de poder”, diz.