Já imaginou poder, através de um curso, aprender a atrair sua alma gêmea? Essa é a proposta da vivência promovida pela primeira vez em Goiânia, nos dias 14 e 15 de março, na clínica Centro Quântico, no Jardim América. Ministrado pelo instrutor com formação na Suíça, Wagner Stivi, em 2020 há 16 casamentos marcados de pessoas que passaram por sessões de manifestação da alma gêmea.

De acordo com o instrutor, Wagner Stivi, “Alma Gêmea” é um dos tópicos principais do Thetahealing, um conjunto de técnicas de cura energética e quântica, que possibilita a identificação e a transformação imediata de crenças negativas, traumas e agentes limitadores que possam estar armazenados em nosso inconsciente.

“Depois de atender muitos pacientes, durante sessões, resolvi ministrar o curso na capital goiana. No curso, os alunos vão aprender a desbloquear as crenças e os padrões limitantes que os impedem de encontrar a alma gêmea. As crenças limitantes são as ideias e os ideais daquilo que — consciente ou inconscientemente — nos impede de ir adiante, conquistar e até mesmo acreditar no sucesso”, explica.

“Todo mundo deseja ter um relacionamento agradável, compatível, harmonioso e feliz. Mas nem sempre isso acontece, justamente por conta desses padrões que carregamos no subconsciente e quando a gente aprende a limpá-los, é como se fosse num passe de mágica, consegue atrair a pessoa mais compatível com nosso jeito de ser”, conta o instrutor que se especializou na Suíça e o único a ministrar esse curso em Goiás.

Com as técnicas do Thetahealing, conforme explica Wagner, é possível promover o desligamento energético de relacionamentos passados. “Muitas vezes, apesar de não estar mais com uma pessoa, continuamos ligados energeticamente a ela. Esse bloqueio funciona como um escudo, que nos impede de nos aproximar e atrair nossa alma gêmea”, destaca Wagner.

Para fazer o curso, é necessário ter realizado também os de Thetahealing DNA Básico, Avançado e Digging. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (62) 99274-6926.