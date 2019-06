A capital de Goiás integra a lista das 10 cidades com mais adúlteros no Brasil. Isso é o que aponta uma pesquisa realizada pelo Ashley Madison, principal site de relacionamentos extraconjugais do mundo. O estudo analisou as inscrições do último inverno brasileiro em cada cidade em uma base de renda per capita para determinar as cidades mais infiéis do país.

Em primeiro lugar está a cidade de Belém, no Pará. No entanto, o estado de São Paulo tem três cidades (São Bernardo do Campo, Guarulhos e Campinas) no top 10, ultrapassando de longe qualquer um dos outros estados. Já Goiânia, aparece na nona colocação entres as cidades que mais traem no Brasil.



O resto do ranking é composto por algumas cidades maiores como Belo Horizonte e Recife, e alguns locais mais discretos, como São Gonçalo. Confira.

1. Belém, Pará

2. São Bernardo do Campo, São Paulo

3. São Gonçalo, Rio de Janeiro

4. Belo Horizonte, Minas Gerais

5. Guarulhos, São Paulo

6. Campinas, São Paulo

7. Porto Alegre, Rio Grande do Sul

8. Curitiba, Paraná

9. Goiânia, Goiás

10. Recife, Pernambuco