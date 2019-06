Integrar o badalado time das influenciadoras digitais não estava nos planos de Giovanna Veríssimo até 2015, época em que as redes sociais nem eram tão exploradas como ferramenta de comunicação pela modelo. Mas tudo mudou quando ela se candidatou ao título de Miss Goiânia no final daquele ano.



Como parte da estratégia de preparação para o concurso, Giovanna começou a compartilhar e divulgar sua rotina, assim como as marcas parceiras que a apoiavam. “Fiz parcerias de divulgação com clínica de estética, academia, personal trainer, nutricionista, professor de oratória, lojas de roupas, enfim, com pessoas e empresas que acreditaram em mim. Foi um momento de muito foco e determinação”, relata a modelo, que atribui em grande parte a ascensão na carreira de digital influencer ao título de Miss Goiânia, conquistado em 2016. “Acredito que foi a partir desse momento que consegui inspirar pessoas e também atuar na divulgação de serviços e produtos”, acrescenta.



Em 2018, mais um passo adiante: a coroação como Miss Goiás, que lhe rendeu a representação de seu estado natal na Miss Brasil. Mas, apesar de uma maior visibilidade pública, engana-se quem pensa que a trajetória profissional da moça começava ali. Bem antes de ser a Miss Goiás, Giovanna já trabalhava como modelo; chegou a morar no exterior para fazer campanhas na Índia, Turquia e em outros países da Ásia.



“A participação na Miss Brasil não era um objetivo profissional, era a realização de um sonho que eu tinha desde os oito anos. É claro que o concurso me trouxe reconhecimento e, consequentemente, mais trabalhos no ramo da moda; e acredito que aproveitei muitas oportunidades, contudo, mais importante que isso, ser Miss Goiás me transformou, me mostrou o quanto eu posso ser determinada e capaz. É uma metamorfose que vou levar para o resto da vida”, ressalta a modelo.



Gratidão e amor



Moda, aliás, é o que move essa goiana de 24 anos que, apesar de jovem, carrega bastante bagagem profissional. “Não é exagero dizer que a moda é praticamente minha vida, pois meu primeiro trabalho como modelo foi aos oito anos. E pode acreditar que eu já levava muito a sério, não era uma brincadeira de criança. Diante de tudo, sou muito grata principalmente ao apoio de minha família nesses 16 anos de carreira, nos quais eles sempre estiveram ao meu lado”, afirma.



Preferências e trabalho



Cores neutras e peças atemporais. Essa é a breve definição para o estilo de Giovanna Veríssimo que, vez por outra, também passeia por looks ousados. E, claro, tudo pode ser devidamente conferido em suas – movimentadas – redes sociais. “Meu objetivo é fazer com que as pessoas tenham algo positivo para ver, seja relacionado à moda ou a inspirações pessoais. Quero que se sintam confiantes, que tenham autoestima e que, acima de tudo, corram atrás de seus sonhos”, resume a influencer.



Sobre a rotina diária bastante agitada, ela conta que normalmente só tem horário para sair de casa, mas nunca sabe quando vai retornar. “Neste ano já houve dia em que fotografamos uma campanha por 16 horas consecutivas. Em outro, cheguei a fazer quatro trabalhos. É corrido. Às vezes não dá tempo nem de se alimentar direito, mas faço com muita alegria porque eu trabalho com aquilo que amo”.



Assumidamente caseira nas horas vagas, a modelo gosta de aproveitar o tempo livre na companhia da família e do namorado. “Também adoro assistir a filmes, fazer churrasco, jogar baralho, pedir delivery de comida, visitar amigos e parentes, além de aproveitar esse tempo para descansar e planejar a semana”, enumera.



Viajar é outra atividade que tem feito parte da agenda cheia da digital influencer. “Nos últimos meses já estive em várias capitais brasileiras e também em Buenos Aires. A próxima parada será em Gramado, no Rio Grande do Sul, em maio, e no mês de junho será a vez de Portugal. Essas viagens trazem um ótimo retorno de divulgação”.



Pamonha e pipoca doce



“Diferentemente do que muita gente pensa, não faço nada radical para manter a forma. Na verdade, eu como de tudo. Adoro pamonha e pipoca doce, mas mantenho uma dieta equilibrada. Não como nada exageradamente. Quando consumo algo mais calórico na sobremesa, por exemplo, seguro um pouco mais na alimentação no restante do dia. Também pratico atividades físicas pelo menos três vezes por semana. Gosto de treinamento funcional e bicicleta, pois são ótimos exercícios para queimar aquela gordurinha localizada”, indica.



Futuro



Não faltam planos para essa goiana determinada. Entre eles, um novo empreendimento no segmento da moda. “Estou começando a trabalhar no Closet Veríssimo cuja finalidade é a venda de peças de marcas conceituadas a preços de outlet. Tem coisa melhor que se vestir bem e gastar pouco?”, questiona Giovanna, que ainda faz questão de divulgar seu portal de conteúdo direcionado a mulheres modernas. “O Oh My Blog é uma parceria superinteressante que fiz com a jornalista Jane Borges. Vale a pena conhecer”, convida a influencidadora.