Em meio a uma festa animada, com muita comida, dança e várias gerações reunidas, encontramos elas reunidas em uma mesa colorida (coincidentemente, já que não saibam da entrevista). A animação e a jovialidade nos rostos de cada uma são perceptíveis de longe. Isso faz com que fiquemos ainda mais surpresas ao descobri a idade cronológica de cada uma: Aurora Gomi, 76 anos; Maura Matsuoka, 73 anos; Fumiko Sado, 72; Iracy Kuramoto, 62 anos; e Neusa Kuramoto Sado, de 61.

Claro que depois dessa descoberta resolvemos seguir, à risca, a dieta dessas senhoras. Elas fazem parte do Fujinkai (婦人会), associação de mulheres da Comunidade Japonesa do Clube Kaikan, em Goiânia. "Nós ainda mantemos os bons hábitos dos antepassados e a preservação da saúde é a principal", revelam o segredo.

Desde a época da imigração japonesa no Brasil, foram criadas diversas entidades de apoio e divulgação da cultura oriental no nosso país, cada uma com suas peculiaridades e propósitos distintos, sendo os Kaikans os mais conhecidos dentre todos. Os Fujinkais, geralmente, são formados pelas jovens senhoras e tem por objetivo guardar as tradições da cultura japonesa. Elas organizam cerimoniais, ensinam culinária, dança, artesanato, promovem festas e bazares pelo bem da comunidade japonesa.

"Todo Kaikan tem essa parte feminina que chama Fujinkai. São elas que coordenam a parte da cozinha e decoração. Somos todas voluntárias, não recebemos nenhum centavo por isso", contam. Segundo o grupo, essa já é uma tradição passada de geração em geração. "É algo realizado pelas nossas batians, nossas avós, e que já estamos passando para as próximas gerações também."

Atualmente, o Fujinkai de Goiânia conta a participação de meninas de seis anos até senhoras de pouco menos de 90 anos, que se mantêm completamente ativas. "É muito prazeroso, porque é um meio da família toda ajudar a comunidade. O Fujinkai nasceu exatamente dessa nossa necessidade de as mulheres, as senhoras, terem um grupo para movimentar o Kaikan. Com isso, trazemos, vivenciamos e mostramos toda a nossa cultura, que é muito rica."

Atividades

A culinária é uma das principais atividades do grupo. Elas assinam o menu dos eventos realizados pelo Kaikan e ensinam os segredos da cozinha para as novas gerações. "O sushi e o sashimi são os pratos que comandam a culinária japonesa, mas também fazemos muitos pratos quentes, como missoshiro e nishime. Hoje é fácil encontrar várias casas de produtos e ingredientes japoneses em Goiânia. Antigamente, tínhamos de encomendar em São Paulo", lembram.

Assim como quase todo o restante da cultura, a preparação da comida é algo que se aprende com a família. E, segundo as senhoras, esses ensinamentos indefere de gênero. "Muitos até acreditam que os homens japoneses cozinham melhor do que as mulheres. Comercialmente, o sushiman é mais procurado."

A decoração é outra área que as senhoras do Fujinkai se dedicam. Nesse seguimento, a flor de cerejeira e a dobradora são bem presentes. "A flor de cerejeira é um símbolo muito forte. Geralmente, a decoração é com flor natural e cada arranjo tem um significado. Já a dobradura é algo que aprendemos na escola. A lenda dos mil tsurus é muito conhecida. O tsuru era uma ave sagrada, que vivia mil anos, e se uma pessoa dobrar mil aves de papel, terá um desejo concedido", explicam.

Esportes e danças são outras atividades das mulheres. "A nossa participação é muito intensa. O bom é que todas as colônias do país se interligam. Isso faz com que você tenha mobilidade, intercâmbio. Se a gente não tivesse a colônia, nos sentiríamos muito sós. Mas devemos falar que os goianos são maravilhosos, nos recebem bem, assim como a gente. É por isso que o Kaikan daqui tem reconhecimento nacional."

Igualdade

No Japão, a definição tradicional de mulher é ryosai kembo, que quer dizer boa esposa, mãe sábia. Não que essas qualidades sejam ruins ou devam ser deixadas de lado. Mas hoje em dia, essas não devem ser as principais exigências ou padrões forçados. Isso mostra, assim como no resto do mundo, que status da mulher na sociedade japonesa está mudando.

"Antigamente as mulheres andavam um passo atrás do marido, mas hoje é diferente. A igualdade existe, mas mantemos as raízes, a cultura. Essa nova geração tem mostrado essa equiparidade."

Bon Odori 2019

O Clube Kaikan de Goiânia recebe nesta sexta-feira (23) e sábado (24) a 17ª edição do Bon Odori - o Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas. Neste ano, o evento, que já é tradição no calendário goianiense, espera 8 mil pessoas nas duas noites de festa.

Em 2019 é comemorado os 111 anos da imigração japonesa no Brasil e a chegada da “reiwa”: a nova era imperial no Japão (que acompanhará o reinado do imperador Naruhito após a abdicação do trono de seu pai, Akihito). A organização é da Associação Nipo-Brasileira de Goiás.