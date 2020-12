Desde o início deste mês de dezembro a fotógrafa Dany Dornelo iniciou parceria com o projeto 'Stemut Pro Bem', uma plataforma solidária que arrecada doações para comunidades carentes de Goiânia.

Parte da renda de ensaios fotográficos será revertida para o projeto social. "“Criar histórias para serem contadas por meio de um ensaio fotográfico, com um cenário para trazer toda a magia do Natal, onde a contribuição de cada pessoa conta. Uma parte do valor do ensaio será destinado ao lindo Projeto Stemut Pro Bem, que faz um trabalho muito importante ajudando centenas de famílias em ações sociais”, informa a fotógrafa.

O projeto ainda conta com o apoio da Wee Bothanic e da Casa Decor Campinas.