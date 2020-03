Goiânia receberá, nos dias 10, 11 e 12 de abril, o Goiás Tattoo Festival. O evento tem a pretensão de ser uma das maiores convenções internacionais de tatuagem realizadas no país. De acordo com Pedro Henrique Brito e Paulo Henrique Kbeça, organizadores da convenção, 50% de seu staff, assim como do júri serão compostos por mulheres.

Além disso, o evento promoverá duas ações sociais voltadas exclusivamente para as mulheres. A primeira será realizada em parceria com os tatuadores e possibilitará, gratuitamente, a pigmentação da aréola mamária para as mulheres que sofrem com o câncer de mama. Duas profissionais já estão confirmadas para a ação: Welide San e Janaína Mocó.

A outra inclui a participação do público, que será incentivado pela organização a colaborar com a doação de alimentos não perecíveis. “Tudo que for arrecadado será repassado ao Cevam – Centro de Valorização da Mulher”, pontua Paulo Henrique Kbeça, um dos organizadores da convenção.

Sobre o festival

O Goiás Tattoo Festival é idealizado e organizado por dois grandes produtores e amigos, o goiano Pedro Henrique Brito (Tattoo Rock Fest e Go Art) e o brasiliense Paulo Henrique Kbeça (Brasília Tattoo Festival). O evento deverá reunir cerca de 130 expositores, dentre profissionais de tatuagem e lojas de artigos afins, tais como suprimentos para tatuagem, roupas, acessórios e outros. A programação engloba, ainda, DJs, games, exposições, feirinha mix, espaço kids, área de alimentação e painel Art Fusion.