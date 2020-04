Katy Perry e Orlando Bloom tinham uma cerimônia preparada para 150 pessoas em junho, no Japão. Ela, que está grávida, planejava aproveitar o fim da gestação para curtir com os convidados dela e do noivo. Com o aumento de casos do coronavírus pelo mundo, eles decidiram adiar a festa ainda sem data definida.

O cantor Lucas Lucco e a noiva, Lorena Carvalho, são outro exemplo: anunciaram no dia 17 de março que haviam adiado a festa de casamento, que estava prevista para acontecer no dia 25 de abril. No mesmo dia, o casal Teo Teló e Gabi Luthai, que prometia uma festa luxuosa de casamento no dia 31 de março, fez um vídeo para anunciar o adiamento para o mês de agosto.