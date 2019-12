As mulheres ganham espaço no mercado de trabalho, conquistando posições– algumas antes ocupadas apenas por homens – que vieram com toda a pressão. Mas nem por isso a mulher passou a ter menos obrigações em casa, principalmente como mãe, gerando um acúmulo de funções que é hoje uma das principais causas de estresse. Não à toa, o mal afeta o dobro de mulheres em relação aos homens.

Um estudo realizado pela seguradora SulAmérica entrevistou cerca de 29 mil pessoas em 12 estados brasileiros. Entre as 17 mil mulheres que responderam à pesquisa, 51% apresentaram nível elevado de estresse. Para os 12 mil homens entrevistados, a taxa foi de 28%, quase a metade. Segundo o International Stress Management Association (ISMA-Brasil), a competição no trabalho e os afazeres domésticos são responsáveis por esses resultados. Enquanto elas apontaram a ‘sobrecarga’ como grande vilã do estresse, os homens elegeram a ‘incerteza profissional’ como responsável.

Queda de cabelo, dores de cabeça e gastrointestinais ou até problemas cardíacos, além de ansiedade e insônia, são algumas das manifestações do estresse. Mas como buscar um equilíbrio? Qualquer que seja a idade, algumas atitudes podem aliviar o problema e ainda contribuir para uma rotina mais saudável.

Organização mental

A qualidade de vida da mulher começa com a saúde mental, necessária para que ela se organize nas múltiplas atividades. A organização dos compromissos do dia a dia deve incluir ainda as necessidades da própria mulher, como a prática de exercícios, alimentação balanceada, estar em dia com as consultas médicas e ter uma vida sexual ativa, com um controle de natalidade adequado. Ainda fundamental às mulheres que sofrem com a TPM encontrar terapias e medicamentos que aliviem os sintomas, que podem intensificar o estresse.

Hormônios

A mulher moderna tem uma demanda de nutrientes e hormônios diferente da mulher de 20 anos atrás, devido ao desgaste natural do corpo pelas suas múltiplas tarefas. Com a rotina desgastante, a mulher requer avaliações do perfil hormonal e nutricional para analisar se o que está comendo é suficiente para fazê-la suportar a jornada.

Atividade

Além de seus efeitos positivos no corpo, como controle do peso e diminuição da pressão arterial e do colesterol, a prática regular de atividade física traz benefícios psicossociais, como a redução do estresse, da TPM e melhora do humor. A sensação é de bem-estar, já que o exercício libera endorfina, substância natural do corpo responsável pelo relaxamento e o prazer. O importante é a escolha de uma atividade prazerosa para quem pratica, pois só assim ela ajudará no alívio do estresse.

Nutrição

Alimentar-se bem é a forma mais simples e prática de diminuir os sintomas do estresse. Em estado de tensão, o organismo perde vitaminas e nutrientes, e a ingestão de alimentos ricos em algumas substâncias atenua esses sintomas.

Alimentos contra o estresse

- Alface: os talos da alface oferecem as substâncias lactucina e lactupicrina, que atuam como calmantes naturais.

- Peixes e frutos do mar: diminuem o cansaço e a ansiedade, pois contêm zinco e selênio, que agem diretamente no cérebro.

- Laranja: é um ótimo relaxante muscular, ajuda a combater o estresse e prevenir a fadiga. A fruta é rica em vitamina C, cálcio e vitaminas do Complexo B.

- Carboidratos complexos: dê preferência a pão integral, batata doce, mandioca e arroz integral.