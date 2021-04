O arquiteto Oscar Niemeyer foi um grande incentivador do uso do concreto aparente no Brasil. Grande parte dos seus projetos contavam com a presença desse material. Vale lembrar que o concreto aparente quando exposto na fachada do imóvel ou nas demais áreas externas do terreno precisa de aplicação de impermeabilizante, evitando que os blocos fiquem danificados por meio das intempéries.

A escolha de um bom profissional é fundamental para evitar que o efeito seja confundido com o de uma obra inacabada. “A estética do concreto aparente vem com todas aquelas imperfeições que aparecem durante o processo de colocação das formas, de endurecimento da própria massa. A principal vantagem dele é trazer para os ambientes o sinônimo de resistência, versatilidade e modernidade, traços que combinam com as decorações atuais”, analisa a arquiteta Bianca Atalla.

Ele pode ser utilizado tanto em paredes inteiras, preenchendo um cômodo, ou como um destaque de alguma parede específica. Uma dica da profissional é utilizar, tanto o concreto aparente quanto o cimento queimado, com a mescla de madeira, que traz a mistura certa entre o clima industrial e rústico. “Um mix de concreto aparente, madeira, serralheria, vidros mais estilizados e bastante uso de texturas pode trazer aconchego para o ambiente, mesmo que seja um estilo mais forte”, ensina a arquiteta.

O trabalho com o material deve ser feito minuciosamente, já que ele não permite muitos retoques. Se errou, a melhor alternativa é quebrar e fazer de novo. Eventuais correções mais prejudicam do que ajudam. “O ideal é que você tenha um profissional que saiba o que está fazendo para conseguir garantir um resultado mais harmônico.” Um erro bem comum é utilizar o concreto aparente e o cimento queimado em áreas molhadas e não esperar fissuras.

A utilização dos concretos com texturas diferentes e também concretos coloridos estão em alta. “Eles conseguem trazer aspectos mais diferenciados para uma reforma de maneira mais barata do que outros revestimentos que temos no mercado. Acho muito interessante o uso do concreto, por exemplo, na forma de madeira. Os concretos coloridos também trazem a ideia de conseguir pintar o ambiente sem precisar fazer o uso de tinta”, ressalta a arquiteta.