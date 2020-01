Os óculos é acessário obrigatório para quem gosta de moda. E no verão, o desfile de estilos desta peça é constante. Quadrados, redondos, gatinho, com formas geométricas e de diversas cores e estampas estão presentes. Porém, independetemente do modelo ideal, devemos levar em consideração, na verdade, é a proteção que as lentes oferecem.

Apesar dos olhos já terem proteção natural contra os raios ultravioleta, esses mecanismos podem não ser suficientes para combater a intensidade e o tempo de exposição solar e, por isso, são necessários os óculos de sol, que têm como principal função proteger contra a radiação UV e de comprimentos de onda nocivos.

Segundo o Dr. Carlos Sacramento, da clínica oftalmológica, em Sumaré, interior de São Paulo, os óculos de sol deixam o ambiente mais escuro e, consequentemente, fazem com que a pupila dilate mais. “Caso os óculos não tenham a devida proteção contra os raios ultravioletas, os raios lesam mais a retina”, afirmou o oftalmologista. Ele defende, ainda, que “usar óculos com a devida proteção é a prevenção que devemos ter em relação à saúde dos olhos”.

Ele recomenda que os óculos sejam usados durante todos os dias, mesmo quando está nublado – e desde o início do dia! Apesar de estarem mais fortes entre às 10h e às 16h, os raios UV, emitidos pelo Sol, estão presentes durante todo o dia, e podem gerar incômodos na vista, que podem evoluir para problemas mais graves e, em alguns casos, cirúrgicos.

Caso não haja proteção correta, a luz, que reflete nas janelas, no chão, na areia da praia e até na neve é direcionada para os olhos, prejudicando a visão e ocasionando problemas mais graves, chegando até o descolamento de retina. Muito mais do que assessórios que compõem o estilo, os óculos de Sol são essenciais para a proteger os olhos da exposição solar, da poeira e do vento, prevenindo lesões na córnea, degeneração macular e baixa visão irreversível.

Six Sunglasses alia proteção e estilo

A Six Sunglasses, criada para dar às mulheres uma nova oportunidade de conquistarem a tão sonhada independência financeira e se tornarem empreendedoras, trabalha para que suas clientes tenham sempre a melhor qualidade pelo menor preço. A marca, que se tornou a primeira grife de óculos de Sol com valores acessíveis do Brasil, garante a qualidade de suas lentes através de um minucioso teste de qualidade.

As lentes possuem proteção 400 contra os raios UV, ou seja, chegam ao máximo de eficácia, para garantir a saúde dos olhos. Além disso, a marca oferece diversos modelos para os mais diversos tipos de rosto, se encaixando perfeitamente no seu estilo e no seu dia a dia.

“Pensamos primeiro na proteção. É por isso que todos os nossos óculos tem a qualidade comprovada. Testamos as lentes na frente das clientes, antes mesmo da compra.”, conta Andyara Fredericci, proprietária da SIX Sunglasses.

Sobre a Six Sunglasses

Não é preciso pagar caro para se ter um produto de qualidade. Esse é o slogan de uma das primeiras grifes de óculos com valores acessíveis do Brasil. Dirigida pela publicitária e empreendedora Andyara Fredericci, a Six oferece modelos exclusivos de óculos de sol com preço fixo. Entre os diferenciais da marca, estão os óculos com proteção UV de 400 que é capaz de proteger os olhos de raios emitidos pelo sol que não somos capaz de detectar a olho nu.