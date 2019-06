Como as mulheres estão encarando essa questão em pleno século 21? Para a psicanalista Cejana de Siqueira Freitas, a opção de ter um filho é uma decisão que impacta uma vida inteira e envolve desde o desejo, muitas vezes inconsciente, de perpetuação da espécie até a vivência do momento em que homens e mulheres tornarem-se responsáveis por uma terceira vida. “É uma preparação rumo ao desconhecido para a vida toda. Claro que o momento de vida pelo qual a pessoa estiver passando, em termos de estrutura emocional, financeira e profissional tende a contribuir para que essa decisão, assim como seus desdobramentos, sejam enfrentados com serenidade. Porém, como tudo é desconhecido, inevitavelmente muitas novidades surgem pelo caminho e podem, inclusive, abalar a harmonia já conquistada pelo casal”, esclarece a especialista.



Esse momento decisivo surgiu na vida da gestora de marketing digital, Lívia Neiva, e do diretor de cinema Ricardo de Podestá há cerca de quatro anos, após uma consulta ao ginecologista. Eles já somavam 16 anos de relacionamento - sendo 10 de namoro e outros seis de casados - quando a médica questionou a paciente que, na época estava com 34 anos, sobre o momento ideal para o casal ter um filho. “Eu e Ricardo já tínhamos falado ao longo do nosso relacionamento sobre o desejo de filhos, mas estávamos vivendo uma fase de estruturação da empresa dele e eu muito focada em me aprimorar profissionalmente com a realização de especializações e um mestrado. Foi através da consulta de rotina com minha ginecologista que a decisão veio: era a hora ideal para ter um filho”, recorda a gestora.



Ao sair do consultório, Lívia chegou em casa e conversou com o marido, que prontamente topou encarar o desafio da paternidade a partir daquele instante. “Já estávamos estabilizados profissionalmente e conseguimos sentir que era o momento ideal para uma nova fase em nossas vidas”. Passados quatro meses, o casal teve a constatação: Lívia estava grávida e esperava uma menina: Isabela, hoje com 3 anos.



Reorganizando agendas



A chegada da filha trouxe uma série de mudanças à rotina do casal. Mesmo com a vida financeira estruturada, a adaptação que um bebê exige acaba impactando diretamente na relação. Lívia reorganizou sua rotina profissional de maneira mais flexível, o que lhe permitiu contar com mais tempo livre em casa para atender aos cuidados com Isabela. Enquanto isso, o marido se desdobrava entre os compromissos no escritório e as tarefas cotidianas com a filha. “Digo a todos o quanto o Ricardo participa ativamente da rotina de nossa filha. Não chamo de ajuda, mas de comprometimento, pois ambos encaramos como nossa responsabilidade a dedicação”, diz a mãe.



Tarefas como dar banho, trocar fralda, brincar, fazer dormir, passaram a ser compartilhadas pelo casal, que não abriu mão de programar viagens e passeios, dessa vez, incluindo a pequena. A programação precisou apenas de algumas adaptações, como os passeios noturnos, jantares e barzinhos, que foram reduzidos devido à mudança de foco para a maternidade. No entanto, Lívia faz questão de manter a tradição de se encontrar com as amigas mais próximas uma vez ao mês, deixando Isabela aos cuidados do pai. “Tenho nesse grupo de amigas um forte sistema de apoio. Nos ajudamos, rimos e acompanhamos a trajetória umas das outras, o que me fortalece muito. O Ricardo sempre me estimulou a ter os meus momentos de lazer e isso faz da nossa relação algo saudável e bem resolvido”, conta.



Mãe x esposa



A chegada de uma criança na família muda completamente a dinâmica do casal, que deve se atentar para não perder os vínculos afetivos naturais, o que envolve momentos a dois e a preservação da intimidade. Conforme explica a psicanalista Cejana Freitas, é fundamental saber conciliar as exigências e os cuidados que um bebê impõe aos pais sem que eles percam o foco na vida a dois também.



“É importante saber desempenhar os diferentes papeis de pais, bem como os de marido e mulher. Eles precisam exercitar, além da função da maternidade, a vida conjugal que envolve o namoro e a manutenção das individualidades. É fundamental entender que mesmo com a exigência dos anos de cuidados que um filho demanda, inclusive de tempo e foco, os demais lugares do relacionamento não devem deixar de existir”, orienta a profissional.



Em dose dupla



Quando a administradora Christian Kellen Badaró Rigo e o professor Rangel Rigo descobriram que seriam pais, eles se preparavam para iniciar uma nova vida na capital goiana. Na época, Rangel acabara de ingressar em um mestrado na Universidade Federal de Goiás e a esposa estava à procura de emprego para acompanhar o marido na nova jornada. “Nossos planos foram todos reorganizados a partir dessa feliz constatação”, recorda Christian. A solução encontrada foi a futura mamãe continuar na cidade de Ceres, enquanto Rangel se dividiria entre as viagens à capital, para concluir o curso, e o interior, onde acompanharia a esposa gestante.



Com três meses de gravidez, uma nova surpresa: durante a ultrassonografia de rotina eles descobriram que seriam pais de duas, e não apenas uma criança. “Não nos faltou ajuda dos nossos pais nesse momento”, reconhece a mamãe das gêmeas Camile Victória e Caroline Giovanna.



A chegada das meninas trouxe uma nova dinâmica familiar: enquanto Rangel finalizava o mestrado e se responsabilizava pela parte financeira da família, Christian mergulhou por completo no cuidado das meninas, com direito a receber do marido um “salário” para isso. “Concluímos que o melhor nesses primeiros anos de vida das meninas era que eu me dedicasse integralmente aos cuidados. E como sempre trabalhei e tive minha independência financeira, Rangel achou justo estabelecer um valor que seria destinado para as minhas despesas pessoais”, orgulha-se a mulher.



Mas engana-se quem pensa que Rangel não se envolveu nas atividades diárias das meninas. Sempre que está em casa, ele se dedica a auxiliar a esposa no cuidado com as crianças, participando igualmente da rotina das mulheres de sua vida.



Atualmente Camile Victória e Caroline Giovanna estão com 8 anos e já têm uma maior independência para que a mãe possa se dedicar aos projetos pessoais, que incluem retornar ao mercado de trabalho, mantendo a flexibilidade de tempo necessária para continuar se dedicando também aos cuidados com as filhas.



O casal ainda conseguiu estabelecer uma dinâmica saudável para preservar a vida a dois. Uma vez ao ano eles organizam uma viagem sozinhos, momento em que as meninas aproveitam para ficar com os avós. E depois fazem uma segunda viagem com duração maior com a família toda. “É claro que durante a nossa viagem de casal não conseguimos parar de pensar nas meninas, mas é importante que tenhamos nossos vínculos afetivos reforçados. Além dos nossos pais adorarem ter as netas por um tempo exclusivo”, diverte-se a mãe.



Maternidade em stand by



O congelamento de óvulos é uma técnica cada vez mais recorrente para mulheres que estão avançando na idade e ainda não se decidiram pela maternidade, seja por questões profissionais, financeiras, ou mesmo pela ausência de um companheiro. Conforme explica a especialista em reprodução assistida, Zelma Bernardes Costa, desde 2013 a técnica deixou de ter o caráter experimental para se tornar uma realidade nas clínicas de fertilização mundo afora.



A especialista foi buscar na Argentina e na Bélgica o aprofundamento necessário que permite recuperar quase em sua totalidade os óvulos congelados em nitrogênio líquido. E através dessa atuação profissional é que foi gerado o primeiro bebê de proveta de Goiás, realizado o primeiro congelamento de embriões e também a primeira gestação com doação de óvulos no estado.



A médica explica que no princípio a técnica criogênica era indicada a mulheres com câncer de mama ou submetidas a radioterapia e quimioterapia. Hoje em dia, a grande procura concentra-se, além dos casos mencionados, entre mulheres acima dos 35 anos e que ainda não se decidiram sobre uma possível gestação. A recomendação da profissional é que as mulheres na faixa etária dos 33 aos 38 anos, que ainda não se decidiram sobre ter filhos, se permitam recorrer à técnica.



“É preciso ter em mente que quanto antes se congelar os óvulos, melhores serão os resultados obtidos na futura fertilização in vitro. O óvulo congelado dentro dos padrões corretos não apresenta comprometimento, independentemente do tempo de congelamento”, explica a médica.



Tanto os procedimentos de coleta dos óvulos para o congelamento quanto a posterior transferência do embrião para ser gerado são simples e laboratoriais, o que permite à mulher ir para casa no mesmo dia. “As mulheres estão buscando informações sobre o procedimento cada vez mais cedo e isso é importante para o sucesso da futura fertilização. As chances de engravidar no futuro dependem muito da qualidade do óvulo congelado, ou seja, quanto mais novo for esse óvulo, maiores as possibilidades da gestação ser concretizada tranquilamente”, finaliza.