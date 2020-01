A INTT Cosméticos inova e lança o Vibratissimo Kiss, um vibrador comandado via app com estimulador clitorial de sucção e uma língua integrada para orgasmos simplesmente explosivos e intermináveis.

As funções podem ser ativadas separadamente ou em conjunto. Ele possui 12 níveis de sucção, ou seja, ele é capaz de sugar com bastante potência. Ele também vem com sete níveis de intensidade de lamber, sendo que o vibrador possui uma espécie de língua que sobe e desce de acordo com a frequência selecionada. O resultado é uma experiência totalmente única e prazerosa.

Para utilizar o Vibratissimo Kiss pelo celular é só baixar o aplicativo e entrar na opção controle de brinquedo. Ele mostra as opções de intensidade tanto da sucção como do simulador de língua. É possível realizar chamadas de vídeo com o parceiro (a) utilizando o Vibratissimo.

O aplicativo também permite que as vibrações fiquem salvas. Feito com silicone cirúrgico, possui carregador USB e também pode ser utilizado manualmente. O Vibratissimo Kiss está disponível nas cores preta e roxa, e possui preço sugerido de R$499.