Usar a roupa mais confortável para o seu tipo de treino poderia ser algo natural, mas para a arquiteta Priscilla Barros, 31, já virou até mesmo motivo de ofensas. “Costumo pedalar usando top, devido ao calor. Os homens mexem, falam besteiras, até xingada já fui”, conta. “Tento não deixar isso me influenciar. É a maneira como gosto de me vestir, como me sinto bem.”

Priscilla pratica muay thay e musculação e tem o costume de fazer o trajeto de bike. As atividades físicas fazem parte da rotina dela e de mulheres a sua volta — e o assédio nas ruas também. “Uma amiga estava pedalando e recebeu comentários de um homem que passou de carro. Ele deu a volta no quarteirão, passou por ela novamente e repetiu. Quando ela o respondeu, ele tentou atropelá-la. Essa amiga caiu da bicicleta e se machucou feio. Um absurdo”, relata.

A arquiteta possui uma marca de moda fitness e praia, com peças criadas para nichos específicos de atletas, as necessidades especiais que certos esportes exigem e para mães que estão amamentando. Em contato frequente com clientes mulheres, ela percebe que não é simples levar em consideração apenas o conforto das esportistas. “Muitas ficam receosas de usar alguns modelos por julgamentos ou assédio. Mesmo assim, tento reforçar a ideia de que deve ser algo natural, usar o que te faz bem e ponto”, completa.