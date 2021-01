Cílios volumosos, curvados e longos, sem a necessidade de usar o curvex e as várias camadas de rímel. Há algum tempo vemos a extensão de cílios, também chamada de alongamento, conquistando as brasileiras e entrando para a lista de procedimentos estéticos queridinhos. Com a pandemia, momento em que o olhar ganhou maior destaque pelo uso obrigatório da máscara, os profissionais viram a busca por técnicas que destacam os cílios e sobrancelhas crescer consideravelmente. “As mulheres estão procurando um realce que a máscara de cílios não consegue dar. Costumo dizer que estamos sorrindo com os olhos, então a técnica é uma ótima opção para destacar os olhos por um longo período”, diz a lash designer e empresária Lorrayne Pereira de Moraes.

A extensão de cílios consiste na colagem de fios sintéticos em cada um dos fios naturais com uma cola específica de longa duração. “Uma das vantagens de fazer é aposentar de vez a máscara de cílios. Também entrar na piscina sem borrar a maquiagem, ter cílios longos, volumosos e escuros por um longo período de tempo, otimizando o tempo ao se maquiar. Você se sente sempre pronta para sair”, explica a profissional.

Há quem prefira cílios mais volumosos e impactantes; outra parcela busca um resultado mais natural e que corrija falhas. Lorrayne afirma que tem extensão para todos os gostos. “São diversas técnicas. O alongamento clássico tem um resultado mais natural, mas alonga bem. O efeito rímel é mais marcante, com fios mais escuros e espessos que causam a impressão de mais volume”, exemplifica. O volume russo é aquele para as que gostam de impactar de primeira, podendo criar até seis vezes mais volume aos fios naturais e é indicado para aquelas que não buscam um efeito tão natural.

Entre as tendências atuais, a profissional destaca o volume brasileiro, a mais recente entre as técnicas. “É também a mais pedida atualmente, porque proporciona alongamento e volume e é a mais rápida entre as demais”, comenta. Enquanto as outras levam de duas horas e meia a três horas de procedimento, a citada é realizada entre uma hora e meia e duas horas. A durabilidade dos fios sintéticos varia de três a seis semanas, mas exige manutenção com o profissional entre 14 e 28 dias, a depender de uma série de fatores: ciclo natural de cada cliente, cuidados com os cílios em casa e degradação da cola por fatores externos, como fumaça, calor, umidade e uso de piscina.

Entre as clientes que revelam maior satisfação com o procedimento estão as pacientes oncológicas. “Elas sempre que sempre se emocionam com o resultado, porque elas perdem os fios por causa da quimioterapia. No caso dessas mulheres, eu não cobro para fazer o procedimento”, conta Lorrayne, que reitera que as pacientes oncológicas precisam de liberação médica para realizar a extensão de cílios.

“Além de procurar máscaras que combinam com o look, as mulheres querem destacar mais ainda o olhar. Muitas até já faziam design de sobrancelhas antes, mas nos últimos tempos tem procurado outros procedimentos também”, comenta a empresária do ramo de embelezamento do olhar e face Luzia Costa. “Cada rosto é único e as sobrancelhas e cílios complementam a moldura do olhar”, diz.

Ela comenta que existem diversos procedimentos no mercado para a região dos olhos, mas é preciso cuidado e atenção. “É fundamental confiar no profissional e realizar em lugares especializados para garantir o cuidado com sua saúde, itens e produtos de qualidade, além de um resultado impecável”, recomenda. Entre os procedimentos existentes, ela destaca o Lash Lifting, que possui promessa similar às extensões. A técnica consiste na aplicação de produtos especiais que levantam, curvam e alinham os cílios, criando o efeito de alongamento da raiz até a ponta e que pode durar semanas.