Mãe de sete filhos, a brasiliense Julyana Mendes se tornou influenciadora em educação parental ao compartilhar sua rotina familiar nas redes sociais. Hoje, ela atua como educadora, palestrante e psicoterapeuta, além de administrar o lar, o casamento e sua empresa, a @maedesete. Há três anos e meio, idealizou o projeto no qual compartilha situações do dia a dia em família dividindo conhecimento com outros pais. Com o tema “Um Novo Modelo de Educar”, Julyana ministrará palestra voltada aos pais de alunos, no Colégio Externato São José, na próxima segunda-feira, 02/03, às 19h.

Em 2018, Julyana criou o Parentalidade Compartilhada - no qual oferece palestras, cursos, workshops e faz atendimentos para pais, mães e educadores. Temas como saúde, alimentação, educação, filhos, parentalidade, autoestima, empoderamento feminino, entre outros, aparecem em suas páginas e proporcionam uma troca constante de experiências entre ela e seu público. Atualmente são mais de 420.000 mil seguidores em todas as plataformas em que atua, Instagram, Facebook e YouTube.

Mãe de Pedro Henrique, de 25 anos, Luís Felipe, de 16, João Eduardo, de 13, das trigêmeas Maria Carolina, Maria Eduarda e Maria Fernanda, de 11, e da caçula Maria Beatriz, de 4 anos, ela conta que se deu conta que poderia ajudar outras pessoas quando o número de interações de outras mães com dúvidas começou a aumentar nas redes sociais. “Foi aí também que eu entendi o tamanho dessa responsabilidade, então eu fui estudar e me certificar desses assuntos para ter mais cuidado ao falar sobre esses temas”, afirma.

O bate-papo com a empreendedora tem como foco o compartilhamento de vivências, experiências e aprendizados na relação com os filhos. É com organização, estratégias e muito companheirismo que Julyana encontrou a fórmula para gerenciar a casa e a família. “Para organizar meu tempo, eu defino quais são as minhas prioridades. Eu entendi que não preciso dar conta de tudo e que posso contar com ajuda. Para funcionar é preciso haver disciplina, definir prioridades, delegar aquilo que pode ser delegado e abrir mão de tanto controle”, diz. Ela ainda enfatiza que o maior desafio da educação parental é fazer com que os pais entendam que eles precisam se cuidar, se tratar e olhar para as suas próprias dores, ou não será possível ajudar essa geração.

“A escolha da Julyana Mendes foi justamente por ela ser educadora parental, um conceito que vem sendo estudado e apresentado às escolas para descrever o conjunto de atividades desempenhadas pelos responsáveis familiares, sejam biológicos ou não, no seu papel de assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento pleno da criança”, afirma Tatiana Santana, diretora pedagógica do Externato São José.