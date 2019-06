Apesar de controverso, o ato de dormir de conchinha é considerada uma das posições preferidas dos casais. Isso porque as pessoas se sentem acolhidas e seguras, sentimentos que geram bem-estar, ainda mais no período mais frio do ano. No entanto, segundo a consultora do sono da Duoflex, Renata Federighi, dividir a cama com outra pessoa exige certos cuidados para que a noite seja realmente relaxante.

“É importante que a posição não comprometa a qualidade do sono do casal. Noites mal dormidas podem ser um gatilho para doenças cardiovasculares, diabetes, depressão e envelhecimento precoce. Mesmo assim, pesquisadores comprovaram que dormir de conchinha tem consequências bastante benéficas para o nosso organismo, especialmente em relação aos hormônios", diz.

Conforme a especialista, um estudo da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, revelou que a posição diminui o nível de cortisol no sangue, hormônio responsável pelo estresse. A razão, segundo o estudo, é que ao dormir com alguém, a pessoa se sente mais segura e protegida e o corpo não vê a necessidade do cortisol para lhe deixar atento.

Ao mesmo tempo, a posição estimula a produção de ocitocina, o mesmo hormônio liberado durante o sexo. “Essa substância proporciona uma grande sensação de relaxamento, além de combater inflamações e ajudar no bom funcionamento do sistema digestivo”, complementa Renata. Outro benefício também apontado por especialistas é que dormir de conchinha, mesmo que apenas no início da noite, contribui de modo positivo para a intimidade do casal.

Desvantagens

Quando o assunto é postura, é importante se atentar a formigamento e dores no braço e na coluna. “Quem fica atrás na conchinha tende a colocar o braço por baixo do parceiro. Essa pressão afeta o nervo radial e depois de um período causa dormência e dor. O formigamento é sinal de má circulação sanguínea, por exemplo, e a exposição a longo prazo pode causar lesão no músculo do membro”, explica Renata. A tentativa de deixar o braço acima da cabeça também não é a solução, já que tenciona o ombro e o pescoço, e pode causar dores. Utilizar travesseiros ou rolos entre as pernas pode ajudar a aliviar a pressão em algumas juntas.

Para quem fica na frente, a posição também pode causar alguns males. Com a cabeça apoiada no braço do companheiro, o pescoço não fica reto como deveria e isso pode implicar em alguns problemas de coluna ou dores. Nesse caso, a recomendação é apoiar a cabeça direto no travesseiro e não no braço do parceiro.