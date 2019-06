Quentão, paçoca, cocada, canjica e outros derivados de milho. São tantas guloseimas nessa época do ano que fica até difícil escolher e impossível resistir a uma festa junina. Mas, afinal, como buscar um equilíbrio para poder aproveitar essas tentações sem sabotar a dieta? A resposta é: preparação.

Quem garante é a nutricionista Larissa Mazocco, ao explicar que a melhor maneira de evitar a culpa é mantendo uma alimentação saudável ao longo do ano. “Com uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios, não será um problema comer algo que esteja fora de sua dieta, como uma canjica ou pamonha.”

Portanto, se você pretende ir a uma quermesse, a dica de ouro é seguir uma rotina saudável e evitar o consumo de açúcar, frituras e gorduras nos dias antes da festa. Assim, durante o evento, você estará mais tranquilo em aproveitar os pratos típicos, sem peso na consciência. Mas, lembre-se: aprecie cada delícia com moderação.

Caso prefira, também é possível optar por pratos típicos mais saudáveis, que possuem açúcar e gordura em menos quantidade. É o caso dos churrasquinhos, do milho assado ou cozido, dos caldos verde ou de frango e até mesmo dos espetinhos de frutas com uma fina cobertura de chocolate amargo. “São opções que possuem menos calorias e saciam a fome porque apresentam uma quantidade boa de proteínas ou bons carboidratos”, explica Larissa.

Vilões

Se consumidos em excesso, alguns pratos tornam-se verdadeiros vilões da saúde devido à alta presença de açúcar e gordura, como canjica e arroz-doce, que levam leite condensado, além dos famosos pastéis fritos. No entanto, é possível investir nesses mesmos pratos, mas em versão light, o que, aliás, é uma ótima dica para quem cozinha especialmente para essas festas.

A nutricionista explica, por exemplo, que durante o preparo da canjica o leite condensado pode ser substituído pelo leite desnatado em pó ou pelo leite de coco, que é uma gordura de boa qualidade. No curau, também é possível fazer essa mudança e trocar o leite condensado pelo desnatado ou de coco. Seja para sair ou continuar na dieta, a questão é manter o equilíbrio e dar preferência aos alimentos mais saudáveis. No mais, aproveite com muita animação e sem medo. Afinal, não é sempre que encontramos tantas delícias em um só lugar, não é mesmo?