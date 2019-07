No Brasil e em Portugal, é celebrado nesta sexta-feira (26) o Dia dos Avós. A data comemorativa tem origens religiosas. Neste mesmo dia acontecem homenagens a Sant’Ana e São Joaquim. Na tradição católica, eles são os pais de Maria, e, portanto, os avós de Jesus. Por isso que essa é a data escolhida para celebrar todos os avôs e avós, membros tão importantes para qualquer família.

Com isso em mente, separamos algumas curiosidades sobre aqueles que representam tanto na vida da gente. Confira.

Avós que ajudam a cuidar dos netos vivem por mais tempo

Ajudar na vida familiar é um ótimo jeito de garantir uns anos a mais na velhice. É o que garante o Estudo de Envelhecimento de Berlin, feito na Alemanha. Nele, pesquisadores analisaram a vida de 500 pessoas, entre 70 e 103 anos de idade, que foram acompanhadas ao longe de 19 anos. A pesquisa analisou, em primeiro lugar, qual era a diferença na taxa de mortalidade entre os avós que ajudavam a cuidar dos netos, participando da educação deles, e dos avós que não tinham netos ou não conviviam com eles. Os resultados mostraram que conviver com netos e cuidar deles reduzia em 37% o risco de mortalidade. Metade do grupo dos avós presentes viveu por dez anos depois do início da pesquisa. No grupo oposto, 50% deles só chegou a sobreviver mais 5 anos.

Entre os idosos que não tinham netos, os cientistas fizeram uma segunda análise. Dessa vez, dividiram os velhinhos entre aqueles que ajudavam os filhos – seja com suporte emocional, seja nas tarefas de casa – e aqueles que não tinham esse hábito (ou não tinham filhos). Novamente, viram uma média de sobrevida 5 anos maior do que entre os idosos que não mantinham esse laço. Mas se a pessoa não tem filhos ou netos, está destinada a morrer mais cedo? Os pesquisadores não acham que é bem assim. Na terceira etapa do estudo, se dedicaram exclusivamente a esse grupo de idosos e perceberam que muitos deles se propunham a ajudar e apoiar amigos e vizinhos, criando um outro tipo de comunidade. Nesse caso, a sobrevida média foi de sete anos, em contraste com 4 anos entre os idosos que não mantinham essa relação colaborativa.

Convivência com idosos só faz bem para crianças

A convivência entre avós e netos é altamente benéfica para as crianças, que crescem mais seguras, saudáveis e felizes com a companhia e os cuidados de avôs e avós. E a recíproca é verdadeira. A vida dos idosos é melhor com netos por perto. A dedicação de avôs e avós teria garantido, segundo uma pesquisa coordenada pela Universidade Edith Cowan, na Austrália, vantagens evolutivas à espécie humana. O estudo aponta que nenhum outro mamífero, com exceção de algumas baleias, conta com os cuidados dos avós durante o seu crescimento. A atenção e o acompanhamento dedicados às crianças teriam sido alguns dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento motor e intelectual dos filhotes do homo sapiens. Mais protegidos, a chance de sobrevivência dos pequenos tornou-se bem maior.

Sobre os nossos dias, a pesquisa afirma que os avós, nas sociedades industrializadas, investem quantidade significativa de tempo e dinheiro em seus netos, o que influencia positivamente no desenvolvimento dos jovens. Estudo semelhante elaborado no Reino Unido revelou que quase metade da população tem netos, sendo que 25% desse total são os principais cuidadores das crianças. Eles substituem os pais durante, em média, seis horas por semana. Quando algo inesperado ocorre e a família passa a enfrentar uma tragédia, o papel dos mais velhos torna-se ainda mais importante. Um estudo feito no Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Perdas e Luto da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP) observou o comportamento familiar em casos de crianças com câncer e descobriu que os avós assumem a responsabilidade por manter a união da família. É uma preocupação em três dimensões: com o sofrimento físico do neto, com os pais - seus próprios filhos - e com os demais netos, irmãos da criança doente. Em muitos casos, são eles, os avós, que assumem o papel de cuidar do restante da família enquanto os pais estão concentrados no tratamento do pequeno enfermo.

Um quarto dos avós pretende se mudar para ficar mais perto dos netos

Para milhares de famílias, não será preciso fazer uma viagem para visitar os avós, pois são eles quem vão até os netos. Foi o que revelou uma pesquisa realizada pela Meyers Research, que resolveu seguir padrões de migração entre os baby boomers (geração nascida entre 1946 e 1964) e os millennials. O estudo descobriu que enquanto os millennials provavelmente vão se mudar para encontrar um emprego adequado antes de se estabelecerem, os baby boomers devem segui-los para estar próximos dos netos.

Segundo Ali Wolf, diretor da pesquisa, mais de um terço afirmou que pretendiam mudar em algum momento de suas vidas e, provavelmente, usarão a aposentadoria como uma desculpa para se aproximar de seus netos. E mais, alguns estão até dispostos a atravessar as fronteiras estaduais para conviver de perto com seus familiares. Além disso, 42% dos avós tendem a buscar uma casa menor, de acordo com um relatório de 2017 do Instituto Demand. Mas isso não quer dizer necessariamente que a casa deva ser pequena. Eles também devem levar em consideração áreas de convivência maiores, quartos extras ou espaço ao ar livre para seus netos, além de boas programações nas proximidades.

Crianças que crescem com seus avós são mais felizes

Um estudo realizado pela Universidade de Oxford, com 1.600 meninos e meninas da Inglaterra e do País de Gales, com idades entre os 11 e os 16 anos, comprovou cientificamente que as crianças que crescem com seus avós são mais felizes do que aqueles que não tiveram essa oportunidade. O autor da pesquisa explica os resultados da seguinte maneira: as crianças que interagem com seus avós todos os dias são mais felizes porque a estreita relação entre eles é utilizada para minimizar os efeitos de eventos negativos da vida. Um exemplo disso é, por exemplo, a separação dos pais.

Para além disso, outro estudo realizado pelo Instituto de Estudos Fiscais e pela Fundação Nuffield reforça os resultados dessa pesquisa. Ela mostra que os avós apoiam seus netos durante os primeiros anos de vida e lhes dão segurança emocional. Resumidamente: os avós são essenciais para os netos, e sabemos que as crianças também são uma alegria para os idosos. Ambas as partes beneficiam dessa relação familiar… Precisa mais motivos para amar, cuidar e estar perto de seus avós?