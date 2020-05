Alguns defeitos incomodam, além da visão, outros sentidos do corpo – como portas rangendo. Para solucionar, coloque óleo na dobradiça enquanto movimenta a peça para frente e para trás, até que o barulho pare. Caso o problema seja a maçaneta solta, ajuste com chave de fenda simples. Para as que possuem parafuso de aperto localizado na parte interna de um dos lados, geralmente utiliza-se a chave philips ou a allen. Os modelos mais simples possuem um pino metálico facilmente removível com um alicate.

Pressione, com as duas mãos, os dois lados da maçaneta até ficarem rentes à porta ou encaixados. Aperte o parafuso com a chave indicada e encaixe o pino metálico. A mesma chave de fenda pode ser utilizada para apertar puxadores frouxos de portas de armários ou gavetas.

Por causa da regulagem das dobradiças, as portas, especialmente as do banheiro e dos gabinetes de cozinha, costumam perder o alinhamento. Para fazer o ajuste, afrouxe os parafusos de regulagem de todas as dobradiças da primeira porta, posicione-a na posição desejada e faça os ajustes finais nos parafusos.

Funcionais

A estudante de saúde pública da Universidade de São Paulo Lara Carmo teve de lidar com mofo e infiltrações no quarto quando chegou em sua moradia estudantil. Com a ajuda de tutoriais e dicas on-line, ela conseguiu reformar o seu “cafofo amarelo”, como ela apelidou o local. “Passei a dar dicas para as pessoas no Instagram. O processo levou dois anos e, hoje, eu olho e falo: ‘Estou satisfeita com isso’”, conta. “Minha primeira dica é entender e compreender de onde vêm o mofo e a infiltração. A parede que era mais problemática, no meu caso, era perto da janela, por causa da chuva.”

Para descobrir, bata na parede para ver se ela está fofa. Se estiver, arranque o pedaço de concreto com uma espátula. Passe água sanitária nas partes que estavam mofadas e, só então, passe massa corrida. Quando ela estiver seca, lixe e pinte.

Um problema comum – especialmente no inverno – é queimar a resistência do chuveiro. Para trocar, certifique-se de estar com calçados de borracha, luvas e disjuntor desligado. Comece desenroscando a tampa do chuveiro. Observe em que posição está a resistência, pois a nova deve ser colocada da mesma forma (tire uma foto para garantir). Retire a resistência com um alicate de ponta, instale a nova e feche o chuveiro. Antes de religar a energia, deixe o aparelho ligado por alguns segundos com a água fria. Isso evita que a peça volte a queimar.