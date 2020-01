Principalmente no verão, quando as roupas de banho saem da gaveta e se transforma no look preferido de muita gente, cuidados especiais com as peças podem garantir que biquínis, maiôs e sungas tenham vida longa.

Com o tempo as peças, que se desgastam por conta da maresia, do protetor solar e de produtos químicos utilizados no tratamento de piscina, como o cloro, acabam perdendo a elasticidade. Para mantê-las com aspecto novo e bonito, a especialista em cuidados têxteis da 5àsec, Marinês Cassiano, dá algumas dicas importantes.

“O melhor é lavar o vestuário de moda praia manualmente, logo após o uso, pois estamos falando de peças delicadas e produzidas, em sua grande maioria, com elastano - o que garante maior resistência. Vale também optar por água fria e sabão neutro", ensina.

Em seguida, a especialista orienta que as peças sejam espremidas delicadamente, e colocadas no varal para secar na sombra. "É importante não guarda-las úmidas, pois isso pode promover a proliferação de fungos e bactérias, além de estragar o tecido”, alerta Marinês.

Maiôs, biquínis e sungas não devem ser submetido à secagem em máquina nem ao ferro de passar. "É preciso cuidado na hora de aplicar protetor solar ou bronzeador, que podem manchar as peças. Aquelas de cor branca, por exemplo, podem ficar amareladas."

Ao final do verão, é importante que a peça seja armazenada de maneira correta, fator que também contribui de forma efetiva para a vida útil do tecido. “O ideal é guardar itens de moda praia em sacos de TNT ou, simplesmente, dobrar a peça e coloca-la na gaveta sem proteção, mas sempre em um lugar separado. No caso de biquínis com enchimento, recomendamos que a parte que contém a espuma não seja virada ao contrário, pois isso pode deformar a estrutura e o formato."