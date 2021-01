Versatilidade, estilo e funcionalidade são três palavras de ação quando o assunto é espelho no design de interiores de casas e apartamentos. Sempre em alta cotação em diversos ambientes, o item complementa a decoração e garante amplitude visual aos espaços. Na sala, banheiro ou quarto, os espelhos atestam ilusões de tamanho e forma e criam jogos de luz e sombra nos cômodos.

“O objeto é um recurso muito bom para ampliar, refletir e decorar ambientes. O importante é criar essa conexão. Existem ‘n’ possibilidades, como: cores, tamanhos, estilos e recortes”, explica o arquiteto Rodrigo Ferreira. De acordo com o profissional, espelhos inteiriços ou com poucas divisões proporcionam sensação de amplitude, deixando o ambiente mais clean, com um estilo contemporâneo.

Espelhos em formato de mosaicos, com molduras e acabamento em bisotê, são ótimos para completar a decoração promovendo uma atmosfera retrô, clássica e atemporal. “O ideal é ver o que mais se encaixa no ambiente para aplicar de forma adequada o espelho. Vale a pena investir na iluminação: criando detalhes com luzes indiretas, aplicação de fitas de led e bases em marcenarias. Assim, possibilita formas e desenhos arrojados”, destaca Ferreira. Além de beleza e estilo, os espelhos têm função muito específica de aumentar os espaços. Além de ampliar os ambientes, os objetos podem camuflar o que não precisa ser mostrado. Pilares e vigas, por exemplo, podem ser revestidos, escondendo detalhes que fazem composição da arquitetura. “Ao quebrar sempre a monotonia dos espaços, os espelhos, como objeto ou em superfícies, ao lado da iluminação, marcam presença ao redor da sua aplicação, criando uma atmosfera sempre elegante para o projeto”, aponta.

Coringa

O espelho é tão popular no décor por conta da sua profusão de vantagens quanto à aplicação, instalação e custo-benefício. Uma delas está relacionada à facilidade de encontrar e ter a peça em diferentes dimensões e modelos, assim como executá-la sob medida e no formato desejado. “Hoje em dia, o espelho está cada vez mais se tornando uma ferramenta coringa para arquitetos e designers de interiores. Vale a pena investir nesse recurso que está acessível a todos”, reflete Ferreira.

Como explorar espelhos em casa

Amplie espaços

Aplicar um espelho que ocupe a parede toda é uma forma eficaz para dar ideia de amplitude.

Integre estilo

Objetos de decoração em diversos ambientes, os espelhos são o tipo de peça que se adapta perfeitamente ao ambiente, independentemente da

cor ou do estilo.

Espelhos no hall

Espelhos na entrada da casa colaboram para dar vida a um canto menos decorativo. Além de não tomar espaço, é funcional para dar aquele retoque final antes de sair de casa.

Item obrigatório

Obrigatórios no banheiro, os espelhos podem ganhar diversos ares na parte da casa, como caprichar na moldura e no tamanho. A sugestão é brincar com o objeto.