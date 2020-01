O sêmen é uma secreção de cor branca amarelada produzida pelos homens para transportar espermatozoides até o óvulo feminino. Porém, apenas cerca de 15% do ejaculado é de espermatozoides. O restante é formado por enzimas, ácido cítrico e líquidos produzidos pela próstata e vesículas seminais.

Engolir ou não o esperma na hora “H” é uma questão que gera dúvidas e polêmica para muita gente. Há quem não goste da prática, por sentir nojo ou medo de pegar uma enfermidade, mas há também quem gosta, sente prazer e até acredita fazer bem para a saúde.

O urologista Dr. Danilo Galante explica todos os mitos e verdades a respeito:

- É possível pegar doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) através do sêmen?

Verdade. Se o homem que ejacular for portador do vírus do HIV ou ureterite como gonorreia ou Clamídia, o parceiro ou parceira pode ser contaminado através do contato da secreção com a mucosa da boca. No caso de outras infecções, a chance de transmissão é pequena, pois o sêmen vai para o estômago. De qualquer forma, é fundamental ressaltar que para relações sexuais sem camisinha em que vai haver a ejaculação na boca, é indispensável que se tenha o mínimo de intimidade e conhecimento prévio sobre a pessoa, sempre sabendo que o risco existe.

- É possível engravidar engolindo sêmen?

Mito. Mesmo que existam muitos espermatozoides na composição do sêmen, quando engolido, ele segue para o sistema digestivo, e não reprodutivo. Lá, eles morrem. Para que haja fecundação é necessário que o esperma entre em contato direto com os ovários e útero.

- É possível alterar o gosto do sêmen?

Verdade. Alguns alimentos, quando ingeridos em grande quantidade e antes da relação sexual, podem sim causar alteração no sabor: algumas frutas, como o abacaxi, além do álcool, cigarro, alho, frituras e tudo o que tem um sabor intenso, picante ou amargo, podem afetar as características dos fluidos negativamente. Melhor evitá-los antes da relação sexual. Mas é válido lembrar que a mudança é pequena, ou seja, sêmen sempre terá gosto e cheiro de sêmen.

- O sêmen é sujo?

Mito. O sêmen não tem sujeira alguma, a não ser em casos de infecções, como a prostatite ou uretrite. Quando a situação é essa, há sintomas, como dor ao ejacular, mudança na coloração, sangue no sêmen, cheiro mais forte. Este ejaculado obviamente não é recomendável que se engula, ou mesmo que se coloque na boca.

- Engolir sêmen faz mal à saúde?

Mito. A não ser que o homem que ejacula esteja com alguma infecção, a ingestão de sêmen não faz mal à saúde, mas também não promove nenhum benefício.