Polêmicas à parte, fato é que o fim da franquia de bagagem vem fazendo com que os viajantes invistam cada vez mais em malas compactas e funcionais. Se você tem uma curta viagem marcada para aproveitar alguns dias de descanso, algumas dicas podem ajudar a preparar sua bagagem de bordo, sem a necessidade de despacho e gastos adicionais.

Para quem tem um espaço reduzido, a primeira sugestão é já ir usando no avião aquelas peças mais pesadas, principalmente os calçados. Leve o casaco na mão (ou em uma mochila pequena que caiba debaixo do assento) e calce a bota ou o tênis mais pesadão que estiver levando. Para a mala propriamente dita, opte por peças de tecidos leves e que não amassem com tanta facilidade, para fazer “rolinhos” e conseguir ganhar espaço para acomodar outros itens mais volumosos.

Uma sugestão importante e que promete facilitar a escolha do look é definir a paleta de cores da viagem. Procure separar peças que funcionem em mais de uma combinação e cujas cores sejam complementares ou análogas. Dessa maneira, você cria um leque maior de opções e evita repetir modelos – até porque nem mesmo as pessoas mais desencanadas querem aparecer usando os mesmos looks nas fotos da viagem, não é mesmo? Em todo caso, lembre-se de levar mais partes de cima do que de baixo e sempre dê preferência a duas peças em vez de uma peça única – uma saia e uma blusa, por exemplo, rendem mais que um vestido.

Com relação aos produtos de beleza e higiene pessoal, que podem aumentar bastante o peso da mala, em uma viagem curta você não vai usar todo o xampu, condicionador, leave-in e creme dos frascos originais. Há diversas opções dos mesmos itens em travel size, maquiagens em versão miniatura (incluindo amostras) ou até mesmo potinhos bem menores que atendem aos padrões de tamanho para transferir seu queridinho do nécessaire. E não se esqueça que muitos hotéis ainda oferecem esses amenities durante a hospedagem.

Por fim, vale ressaltar que essa é apenas uma sugestão para quem quer economizar – na bagagem e no bolso –, pois a orientação pode variar de acordo com o tempo de estadia, o clima do local, o objetivo da viagem, entre outros fatores. O mais importante é que você fique satisfeita com sua mala e sinta-se feliz e confortável em seu destino final.

Tendências para 2019

Se investir em tendências é o que você quer, então pode pensar em óculos de sol transparentes com lentes coloridas. Esses modelos relembram parte das décadas de 1980 e 1990 e estão em alta em 2019, podendo ser adicionados na maioria dos looks. A lente transparente com cor deixa qualquer produção com ar fashionista. Nesses casos, é importante entender que a cor do cabelo, pele e até do batom influencia no visual. Sendo assim, esses detalhes devem ser pensados antes.

As armações tartaruga (tortoiseshell), que já foram hit nos anos 1970, também estão de volta com força total. Antigamente, elas eram de fato feitas com cascos de tartaruga. Hoje, no entanto, os produtos são feitos sem crueldade animal, em resina ou acetato. Os modelos maxi com formato quadrado são sucesso total.