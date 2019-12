Ludovica Como agir na festa de final de ano da empresa Final de ano chegando e, junto com ele, as festas de confraternização

Com a chegada do final do ano, é uma tradição que muitas empresas realizem encontros para confraternização dos funcionários. Ainda que seja um evento do calendário corporativo anual, existem diversas dúvidas sobre esse tema. Como se comportar, horário de chegada e saída, como se vestir, limites de ingestão de bebida alcoólica, são apenas alguns exemplos para os qua...