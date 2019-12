"Aproveite conscientemente o momento, esteja próximo das pessoas e aprecie a comida" - a máxima, em tom de mantra, rege o mindful eating, estratégia de meditação budista que defende que ser saudável envolve corpo, mente, espírito e coração. Segundo especialistas, o conceito é a chave para escolhas alimentares mais saudáveis, o que impacta diretamente no autocontrole diante de crises de ansiedadade que acabam na geladeira.

"A ideia também vale para as festas de fim de ano, quando, tomados pelo clima de festa e afeto, acabamos extrapolando", explica a nutricionista Anne Albano. Segundo a especialista, para começar o mindful eating, a estratégia é manter o equilíbrio e o controle diante dos alimentos e bebidas - mesmo aqueles fornecidos em momentos de celebração. "Em vez de restrições, o foco é na alimentação espontânea, intuitiva, que ajuda a evitar a compulsão alimentar e trata os sinais de fome integrados às escolhas mais saudáveis."

Anne aponta a atenção plena e sem julgamentos como sendo a chave de escolhas alimentares que realmente valem a pena e preenchem corpo e coração. "Uma dica de ouro é evitar distrações com o celular ou com a TV e focar no que realmente importa: o momento presente, a companhia de amigos queridos e a união de todas aquelas pessoas. Assim, fica mais fácil prestar atenção ao que estamos consumindo e às quantidades ingeridas, bem como desfrutar do sabor de cada garfada e da companhia de quem está sentado à mesa."

Confira algumas dicas para quem deseja colocar o mindfulness eating em prática:

Sem afobação à mesa, por favor

Conexões verdadeiras no prato do dia

Atenção plena ao momento presente

Ansiedade no modo off

Escolhas conscientes dão água na boca

Mantenha a atenção plena ao próprio apetite

Preste atenção se ainda está com fome, se já está satisfeito e se comeu o suficiente

Vínculos saudáveis com a comida fazem parte desse cardápio

Exagerei, e agora?

De acordo com a nutricionista Anne Albano, se exagerar, não faça grandes restrições e punições. “Não treine em excesso, não faça longos períodos de jejum para compensar, respeite e escute o seu organismo. Não inicie uma dieta maluca por conta própria, apenas lembre que o dia de amanhã é um novo dia e retorne para os seus hábitos saudáveis normalmente”, aconselha.

Ela alerta que o mindful eating não trata de compensação, e sim de equilíbrio. “Não pense na comida como um prêmio e castigo. Os pratos e os nutrientes devem ser degustados com toda a calma que merecem. Durante esse momento, é importante relembrar como eles chegaram até à mesa, entendendo quais as razões de realizar determinada refeição, as causas para a escolha de determinado alimento e suas emoções”, finaliza.