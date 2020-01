Em 2020, o CineMaterna está de volta e irá promover dez sessões na Cinemark do Flamboyant Shopping. A primeira sessão já tem data marcada e será realizada no dia 19 de fevereiro. O filme a ser exibido ainda não foi divulgado, mas já estão em votação as opções de títulos pelo site da entidade www.cinematerna.org.br. Em 2019, muitas mamães goianas compareceram às sessões de cinema, que teve um aumento de 49% de público. Em todo o país em 2019 o crescimento foi de 20%. O CineMaterna acolheu mais de 29 mil famílias, o maior patamar da história da entidade.

Neste ano, as sessões CineMaterna seguirão a mesma dinâmica do ano passado: som e ar-condicionado suaves, luzes levemente acesas, trocadores na sala, fraldas, toalhas umedecidas e pomada para uso gratuito, tapete tatame e brinquedos para bebês maiores, voluntárias para a recepção das mães e estacionamento dos carrinhos. Todas as sessões contarão com 10 cortesias para as primeiras mães com bebês de até 18 meses.

O CinePaterna, que acontece no mês de agosto, também já foi confirmado pela rede de cinemas.

Sobre o CineMaterna

Com a meta de promover o resgate social das mães no pós-parto e fortalecer o vínculo com seus bebês, por meio da cultura e da troca de experiência entre mulheres, um grupo de mães se uniu em 2008 e criou o CineMaterna. Desde então, a organização sem fins lucrativos promove sessões especiais de cinema para mães com bebês de até 18 meses.

O CineMaterna está presente em 109 cinemas espalhados por 52 cidades de 17 estados brasileiros. Em onze anos de história, já levou mais de 200 mil famílias às mais de 8 mil sessões que realizou e conta com 400 mães voluntárias.

Confira a seguir o calendário de sessões que serão exibidas no Cinemark no Flamboyant Shopping em 2020:

Cinematerna: sempre às quartas-feiras, às 14h10

19/02/20

25/03/20

29/04/20

27/05/20

24/06/20

29/07/20

30/09/20

21/10/20

25/11/20



Dez: recesso

CinePaterna: 29/08/20 (sábado) - 11h