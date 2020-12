A magia do Natal paira sobre as famílias, mas a pandemia ainda é uma realidade. Para quem vai receber convidados, a arquiteta Pati Cillo indica uma decoração minimalista. “Uma decoração comedida evita que as pessoas queiram tocá-la, diminuindo a chance de contágio”, explica. Para 2020, ela aposta na ideia de que menos é mais, inclusive à mesa. “Para facilitar as interações, pense em uma montagem de mesa com arranjos baixos, que permita que todos se vejam com facilidade”, indica.

Como a recomendação de distanciamento permanece, explorar áreas mais amplas da casa pode ser uma solução. Ao invés de concentrar a confraternização em um único cômodo, “espalhar” o Natal para vários ambientes da casa também é indicado. Decorar a sala, a varanda e outros cômodos ajudam a demarcar as áreas natalinas do evento. Se o seu espaço for reduzido, a arquiteta Cristiane Schiavoni sugere até mesmo dividir a comemoração em mais dias. “Assim, ao invés de convidar um grande grupo, é possível se encontrar com menos pessoas por vez e respeitar o distanciamento”, opina. Optar por arranjos de mesa baixos e não colocar muitos itens na mesa estão entre algumas sugestões da profissional.