No programa Altas Horas, na noite deste sábado (2), na Globo, a cantora Joelma, 46, disse que está há quase três anos sem beijar na boca. A revelação foi feita quando Serginho Groisman conversava sobre o assunto com a plateia virtual.

"Tem alguém que não beija há um mês? Ah, tem: uma, duas, três. Há dois meses, tem alguém? Há três meses?", perguntou o apresentador. Uma jovem afirmou que estava há quase um ano sem beijar. Foi quando Joelma surpreendeu: "Gente, eu sou um recorde. Estou há quase três anos", disse, aos risos.

A cantora viveu um relacionamento de 17 anos com Ximbinha, com que formou a banda Calypso. O casal teve uma conturbada separação em 2015. Em julho de 2017, ela assumiu publicamente o namoro com o empresário Alessandro Cavalcante, mas a relação acabou um ano depois.