De acordo com o portal de viagens TripAdvisor, que fornece informações e relatos de viajantes, uma a cada quatro mulheres brasileiras viaja sozinha. Além desse dado, o número de ofertas de intercâmbio para quem tem entre 30 e 40 anos aumentou em 80%, despertando a atenção de agências de viagens, operadoras e empresas.

No entanto, o Brasil foi considerado o segundo país mais perigoso do mundo para mulheres que viajam sozinhas. A conclusão faz parte do ranking Women’s Danger Index (Índice de Perigo para as Mulheres), criado pelos jornalistas americanos Asher e Lyric Fergusson. O objetivo era medir o índice de periculosidade para mulheres nos mais diversos destinos.



Segundo o estudo, a África do Sul ocupa a primeira posição. Já a Rússia fica com o terceiro lugar. A pesquisa ponderou os países com mais turistas internacionais e levou em consideração oito fatores, entre eles a segurança nas ruas para mulheres, homicídio intencional de mulheres, violência sexual, discriminação e desigualdade de gênero.

Já quanto aos países mais seguros para as mulheres que viajam sozinhas, a Espanha conquistou o pódio. Em seguida, ficaram Singapura, Irlanda, Áustria e Suíça, consecutivamente.

Confira os 20 países mais inseguros para mulheres:

1º - África do Sul

2º - Brasil

3º - Rússia

4° - México

5º - Irã

6º - República Dominicana

7º - Egito

8° - Marrocos

9º - Índia

10º - Tailândia

11º - Malásia

12° - Arábia Saudita

13° - Turquia

14º - Argentina

15º - Chile

16º- Camboja

17° - Barein

18° - Tunísia

19° - Estados Unidos

20º - Ucrânia