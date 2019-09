As mulheres já conquistaram muitos direitos, entre eles a liberdade de ter prazer. Se o sexo era visto apenas como um ato de procriar, hoje isso mudou. Nós queremos satisfazer o outro, sem nos esquecer do próprio prazer sexual. Mas, entre tantos avanços, um assunto ainda é tabu em boa parte das rodinhas de conversas: a masturbação feminina.



Segundo dados apurados pela pesquisa Mosaico Brasil, última realizada sobre o tema e dirigida pela coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da Universidade de São Paulo, Carmita Abdo, cerca de 40% das mulheres brasileiras nunca se masturbaram. O ato é uma oportunidade para a mulher se conhecer, mas não há uma receita pronta de como fazer. A orientação geral é que a mulher vá mudando a intensidade e movimento do toque até encontrar a maneira que dê prazer.

Segundo especialistas, a masturbação traz benefícios para o corpo e para a saúde. E como nesta sexta-feira (6), é celebrado o Dia do Sexo, por que não aproveitar a data para se tocar, literalmente? Confira cinco bons motivos para a prática.

Alívio para cólica

Para as mulheres, a masturbação pode ser uma ótima aliada no combate às dores ligadas aos sintomas ginecológicos, como a cólica. Durante o período menstrual, masturbar-se tem o efeito de prevenir e diminuir as moléstias que ocorrem no período.

Qualidade do sono

Se você sofre de insônia, a masturbação pode ser uma aliada para combater esse mal. Segundo especialistas, o ato libera endorfinas, hormônios, catecolaminas e citocinas que atuam como relaxantes químicos que induzem ao sono.

Bem-estar

Psicologicamente, o ato de masturbar também gera a sensação de bem-estar, abaixando os níveis de estresse.

Sistema imunológico mais resistente

Os homens que se masturbam possuem um sistema imunológico melhor. A afirmação é de um artigo publicado na Sexual and Relationship Therapy, que explica que "Nos homens, o fato de que a via seminal e os dutos ejaculatórios levam o sêmen para fora evita que sejam produzidas infecções de bactérias oportunistas exteriores".

Melhora os relacionamentos

Masturbar favorece a melhoria das relações sexuais, já que muitos passam a conhecer melhor os seus corpos. Com isso, melhora-se também o sexo e a intimidade entre o casal.