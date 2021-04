Em um universo recheado por milhares de opções de tintas, texturas e revestimentos, o concreto aparente, quem diria, tem ganhado espaço em projetos arquitetônicos e de decoração contemporâneos. Elogiado por ser despojado e versátil, o elemento em tom de cinza pode ser usado em diversas possibilidades como colunas, lajes, forros, e até mesmo em paredes inteiras.

Sozinho ou agregado a outros materiais – como madeira, vidro e tijolo –, os profissionais da área garantem que ele dá vida e estilo ao espaço em que está inserido. “O uso de concreto aparente, tanto em ambientes internos quanto em externos e fachadas é uma excelente solução estética, que equilibra economia, qualidade e durabilidade. Já muito difundido no Brasil, é um material fácil de encontrar em qualquer região e que já tem muita mão de obra que sabe trabalhar com ele”, explica a arquiteta Karla Patrícia.

Apesar de muito difundido, há ainda quem confunda o concreto com o cimento queimado, que é um tipo de revestimento, mais liso e polido que é aplicado sobre uma superfície já existente, seja ela piso, parede ou estrutura. “O concreto aparente é a própria estrutura feita em concreto armado, mas sem acabamento, por isso o nome ‘aparente’”, explica. Ambos se tornaram muito usados após serem adotados por grandes mestres mundiais da arquitetura, como Le Corbusier, arquiteto considerado um dos pioneiros do movimento modernista.

“No Brasil, a questão da facilidade de acesso aos materiais, baixo custo de execução e manutenção propagaram o uso de ambos, tanto em habitações, quanto em parques e praças e edifícios”, conta a arquiteta. Um dos exemplos mais lembrados quando o assunto é cimento queimado são os pisos das casas mais simples que também podiam ser coloridos. “Isso porque antigamente as cerâmicas eram muito caras e usadas apenas em obras de alto padrão.”

As vantagens do uso do concreto aparente em ambientes decorativos são diversas. Entre elas, está a versatilidade para se adaptar a áreas externas e internas, com diversos formatos de texturas, que remetem a elementos naturais, além de tijolos de demolição e figuras geométricas. “Não acredito que tenha um local onde o concreto aparente fique melhor, mas sim o que é melhor para o estilo de projeto. Projetos corporativos, por exemplo, são uma boa opção de uso, outro exemplo são as reformas, onde aproveitamos a estrutura e a expomos deixando pilares e vigas à mostra”, enumera Karla Patrícia.

Em Goiás, uma vantagem importante do elemento é que ele é uma excelente opção para manter o clima interno do imóvel estável. O material absorve a temperatura ambiente e a armazena como uma espécie de massa térmica, ao contrário dos pisos espessos ou de concreto revestido. Além disso, o uso do concreto aparente expõe a estrutura nua e crua do cômodo, mas também dá uma sensação de despojamento e modernidade ao ambiente.