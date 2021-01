Há alguns anos que o banheiro tem ganhado mais destaque na hora de pensar a arquitetura e o design de interiores da casa. Aliado da rotina de autocuidado e skincare, o espaço abriga diversas demandas e necessidades do cotidiano. Por isso, além de conforto, o espaço pede funcionalidade. Na hora de iniciar uma reforma, o que não faltam são relatos de pessoas que tiveram dor de cabeça com um ou vários elementos.

Sejam pequenos e funcionais, grandes e com ares de spa, ousados ou clássicos, esse ambiente da casa requer uma ambientação cuidadosa. Pensando nisso, a arquiteta Luizette Davini e o designer de interiores Rogério Castro elegeram alguns cuidados essenciais na hora de se pensar o espaço. Confira.

Louças e metais

Além de escolher os modelos ideais de louças e metais, Luizette lembra a importância de planejar bem sua localização. “Planejamento é tudo, resultando em um ambiente funcional e no ótimo aproveitamento da metragem, sem comprometer a circulação”, aponta. “Comece pelos itens que não poderão ser movidos no futuro, como vaso sanitário, cuba e chuveiro. Para isso, também considere a posição das tubulações”, explica.

Cada vez mais diverso, o universo das louças e metais deve seguir o estilo do projeto e gosto do morador. “Hoje, é possível encontrar peças em diferentes cores e acabamentos. Cubas pretas, por exemplo, estão em alta, assim como metais rose gold”, indica Rogério, que afirma que todos os itens no banheiro podem ser coordenados para criar o estilo desejado, seja ele clássico, retrô ou moderno. “Para casais com banheiros espaçosos, vale considerar um lavatório com cuba dupla. Assim, o espaço pode ser facilmente compartilhado, com mais comodidade”, diz.

De olho nos revestimentos

Eles são capazes de transmitir muita personalidade, mas sua função vai além da estética. Especialmente nas áreas molhadas, vale escolher um modelo antiderrapante, que fará toda diferença, especialmente, quando o assunto é segurança. “Também precisamos lembrar que o banheiro tem vapor e, por isso, o revestimento deve ser resistente”, aponta Luizette Davini. Hoje é possível encontrar uma gama de acabamentos como porcelanatos, cerâmicas vitrificadas, pastilhas, ladrilhos hidráulicos e azulejos decorados, que permitem uma infinidade de combinações de texturas e cores, trazendo modernidade ao ambiente.

Agora, se a preferência for uma forma mais clássica, recorra ao mármore. “Ele pode aparecer apenas em uma bancada, ou pode revestir todo o banheiro, do piso ao teto”, opina Rogério Castro. “O importante é escolher um revestimento que atenda às demandas do ambiente e que converse com o estilo de toda a decoração”.

Para espaços menores, os profissionais indicam revestimentos mais claros, que conferem sensação de amplitude – mas há liberdade para ousar. “Como nesses casos há menos espaço para objetos, convém escolher uma parede de destaque, criando composições e repaginações impactantes, explorando cores e texturas”, diz Rogério.