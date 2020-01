Mudar um hábito não é tarefa fácil. Exige tempo, dedicação e muita força de vontade. Mas hoje existem ferramentas que ajudam a quem quer dar um passo na direção contrária do que já costuma fazer. A reprogramação mental é uma delas. Técnica que promete dar uma mãozinha nas transformções pessoais de 2020 é a especialidade de Juliana Casagrande.

Segunsdo a hipnoterapeuta trata-se de um método eficaz para quem deseja se livrar das amarras inconscientes que impedem as modificações reais e necessárias da vida. "Durante o processo a pessoa aprende a esquecer o passado e focar no momento presente, exercitar a gratidão e entende a importância de perdoar os outros e a si mesmo", explica.

Para a especialista, reprogramar a mente é antes de tudo reprogramar os sentimentos. "A fim de que consigamos manifestar qualquer transformação positiva na nossa vida é preciso que experimentemos sentimentos bons e elevados. Quando fazemos isso, o nosso campo eletromagnético muda, a nossa frequência energética se eleva e as mudanças ocorrem mais rapidamente", diz.

Respirar, mentalizar e afirmar

A hipnoterapeuta sugere um exercício mental para que as pessoas consigam reprogramar a mente de maneira mais eficaz e, dessa forma, colocar em ação as transformações de hábitos necessárias para uma vida mais feliz em 2020. Trata-se de um exercício com enfoque no perdão. "Quando não conseguimos perdoar uma pessoa ou a nós mesmos, a nossa mente fica voltada totalmente para aquela situação negativa e não consegue abrir espaço para a reprogramação", reitera.

Para colocar em prática esse exercício, Juliana sugere que, inicialmente, a pessoa encontre um local tranquilo, em que possa isolar-se. "Feche os olhos, respire profundamente três vezes e se imagine frente a frente com quem mais lhe magoou em 2019. Essa pessoa pode ser você mesma", esclarece. Idealizada a situação, comece a desabafar, retirando de dentro de si todo o rancor em relação ao outro ou a si próprio. "Fale tudo, até não sobrar mais nada, até se sentir realmente leve", orienta.

Após o sentimento de paz instalar-se, siga para a etapa seguinte: a elaboração de suas aspirações para o ano que acaba de chegar. "Comece a construir mentalmente o que você deseja para 2020", aconselha Juliana. "Seja qual for o seu objetivo – um amor, mais saúde, prosperidade financeira etc. - idealize alcançando-o e se regozijando com ele", recomenda.

Confira as dicas da hipnoterapeuta Juliana Casagrande para quem quer reprogramar a mente e ter um 2020 muito mais produtivo:

- Foque no lado positivo dos acontecimentos: enxergar o lado bom de qualquer situação, por mais desafiadora que seja, ajuda no aprendizado

- Esqueça o passado: quem foca no que está acontecendo agora tende a prestar mais atenção nos próprios pensamentos e sentimentos

- Exercite a gratidão: quem consegue fazê-lo costuma focar no lado bom dos acontecimentos, não se alimenta das mágoas do passado e olha sempre para o presente

- Perdoe: ao exercitar o perdão a pessoa coloca as mágoas do passado de lado, exerce a positividade e cultiva a gratidão

- Pratique atividades físicas: o organismo de quem se exercita produz endorfina, o hormônio da recompensa e do bem-estar, o que vai ajudar o indivíduo a ter mais pensamentos positivos

- Celebre os momentos felizes: o sentimento de alegria transforma o campo eletromagnético e eleva a frequência energética da pessoa