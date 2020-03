Um dos tipos de roupa que a empresária Lara Vaz, de 31 anos, mais gosta de usar no dia a dia são as de malhar. Ela tem o costume de praticar exercícios físicos desde sempre e as peças fazem parte de sua rotina. Atualmente, pratica crossfit e ioga, além de correr em locais públicos. Pela praticidade, sai de casa logo cedo vestida para tal e vai ao banco, mercado, feira, onde precisar.

“Já passei por várias situações, principalmente vindas de homens que passam de carro por mim. Fazem comentários desconfortáveis e desagradáveis, buzinam”, relata. “Normalmente, eu evito nem olhar e fingir que não é comigo, porque acho pior esse tipo de pessoa achar que está certa ou em uma situação de poder.” Lara reforça que as mulheres sofrem com as abordagens em qualquer situação e estilo de roupa, apesar de a situação poder ser intensificada pelas peças próprias de realizar atividades físicas.

Para a empresária, continuar usando as peças é uma forma de mostrar que o pensamento machista predominante dos homens que assediam não vai influenciá-la. “Acredito que é uma questão que tem de ser amplamente falada e discutida. Conheço várias mulheres que passam por isso diariamente e nossa luta diária é para que todas possam usar a roupa de academia, a roupa que se sintam mais à vontade, a roupa que quiserem”, defende.

A naturalização do assédio nas ruas interfere diretamente na vida das mulheres e, assim como outros exemplos de machismo estrutural, está enraizado na cultura das sociedades, muitas vezes passando despercebido. “Costumo correr na rua e na pista de corrida e, nessas situações, passam homens gritando esse tipo de comentário. Acaba que a gente se acostuma, mas não deveria ser algo normal, né?”, indaga Lara.

Mesmo que tenha consciência da situação e tenha decidido assumir uma postura de naturalizar o uso das roupas de malhar, ignorando os comentários, olhares e julgamentos, a empresária entende que o problema está longe de acabar e que nem todas as mulheres conseguem agir da mesma forma. “Esses homens precisam entender uma coisa básica, que é o direito de ir e vir das mulheres. Uma mulher não pode ser vulnerável pelo simples fato de estar andando a pé e exercendo sua liberdade.”